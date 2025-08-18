Cu ocazia Zilei Minerului, ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov, a declarat luni că va menține și extinde măsurile de sprijin financiar pentru sectorul minier, menite să atenueze impactul prețurilor ridicate la electricitate.

Stankov a amintit că, în perioada în care a ocupat funcția de secretar de stat, a condus primul departament din Ministerul Energiei responsabil cu eliberarea autorizațiilor, supervizarea activităților și gestionarea bazei de date privind resursele subterane, relatează agenția de presă BTA.

În acea perioadă, a fost lansată o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului minier, în colaborare cu Camera de Minerit și Geologie din Bulgaria, cu un orizont de până în 2050. Potrivit ministrului, deși strategia funcționează, este necesară continuarea și dezvoltarea acesteia.

Stankov a declarat că, deși industria operează acum în era digitalizării și a inteligenței artificiale, oamenii rămân cel mai important activ al sectorului.

Oficialul bulgar a subliniat că dezvoltarea sectorului minier trebuie să fie sustenabilă, vizând nu doar sporirea producției și a productivității prin tehnologii moderne, ci și îmbunătățirea siguranței muncitorilor, creșterea veniturilor bugetare și introducerea unor noi instrumente pentru exploatarea metalelor rare și a resurselor minerale.

Stankov a afirmat că cei 120.000 de angajați, direct sau indirect, din industria minieră merită să fie celebrați, pentru că contribuie esențial la securitatea și modernizarea sectorului energetic. El a subliniat că fără ei, mineritul de cupru, zinc, aur, argint și platină, precum și procesarea acestora, nu ar fi posibile.

Zhecho Stankov a subliniat, totodată, că statul a oferit constant sprijin sectorului minier în perioadele de dificultate.

În altă ordine de idei, amintim că Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro și va lansa o monedă de 1 euro care ilustrează bogata sa istorie și cultură. Publicul poate deja să admire designul selectat, încărcat cu simboluri tradiționale.

Bulgaria a prezentat o primă previzualizare a designului monedei sale de 1 euro, care urmează să fie introdusă în circulație în perioada următoare. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat joi că noul design menține continuitatea cu monedele existente și include simboluri strâns legate de patrimoniul țării, apreciate de cetățeni.

Lagarde a adăugat că, deși monedele nu vor fi încă disponibile publicului, previzualizarea oferă o imagine clară a feței naționale selectate de Banca Națională a Bulgariei. Mai multe puteți citi aici.