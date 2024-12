Într-o apariție recentă în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, liderul AUR, George Simion, a expus planurile sale pentru o suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Acesta a afirmat că justiția din România se află sub control politic, subminând astfel fundamentul democrației. Simion a comparat situația actuală din România cu un precedent din Austria din 2016, când s-a decis reluarea votului după contestații. Acesta a susținut că există suficiente voturi în noul parlament pentru a iniția această procedură, iar poziția sa a fost consolidată de asistența legală din partea avocaților precum Gheorghe Piperea și echipa sa.

Simion a denunțat starea actuală a justiției din România, afirmând că „nu mai există separare a puterilor în stat” și că „aparatul judiciar este în genunchi, incapabil să răspundă la abuzurile evidente”.

Am adus cu mine o lista si cand veti avea timp as vrea sa sa o citesc, pentru ca domnul avocat Gheorghe Piperea care a condus echipa de avocati si ne-a expus toate variantele pe care le putem folosi. Astazi spunea ca asa ceva nu este posibil si, din ce stie el, nu exista un precedent intr-un stat al Uniunii Europene, intr-un stat liber, de o astfel de implicare a puterii si o astfel de lovitura de stat”, a spus Simion.

„Nu stiu unde mai este separatia puterilor in stat, daca tot aparatul justitiei este in genunchi si nu poate reactiona la un abuz evident, la incalcarea propriilor reguli, la incalcarea propriilor reguli de functionare a Curtii Constitutionale.

El a acuzat Curtea Constituțională și președintele Iohannis de orchestrarea unei „lovituri de stat” împotriva voinței poporului.

Liderul AUR a menționat că, în Austria, o situație similară din 2016 a dus la reluarea votului, sugerând că o astfel de acțiune este legitimă și în România.

„Avem un caz in 2016 in Austria cand s-a decis candidatul Partidului Libertatii contra candidatului Partidului Ecologist. A castigat candidatul ecologist dar la foarte putine voturi si s-a decis reluarea votului dar cu aceiasi candidati”, a mai spus el.

George Simion și echipa sa, în colaborare cu avocații lui Călin Georgescu, contestă vehement influențele externe în România spunând că este o lovitură de stat.

Acesta consideră că președintele Iohannis ar trebui să demisioneze, alături de membri ai CCR, într-o încercare de a submina democrația și de a folosi instituțiile statului împotriva celor care nu sunt de acord.

Simion a detaliat un plan de acțiune pentru a suspenda președintele, explicând că „avem destule voturi în noul parlament pentru a începe procedura”.

Acesta a menționat că există o „listă de 20 de acțiuni” pe care le poate implementa pentru a pregăti terenul pentru o astfel de mișcare.

El a subliniat că, în acest context, „nu trebuie să permitem ca oamenii să devină victime ale provocărilor, sub pretextul unei lovituri de stat”.

Simion a exprimat îngrijorare cu privire la intervenția internațională, menționând implicarea secretarului de stat american Anthony Blinken și a lui Alexander Soros Jr. în România.

„Am inteles implicarea lui Anthony Blinken, am inteles ca a venit domnul Alexander Soros Jr in Romania, am vazut mesajele date, am vazut ca doamna Lasconi cauta sustinere inclusiv din partea guvernului italian dupa ce i-a solicitat implicarea domnului Trump”, a menționat el.