Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a făcut dezvăluiri despre unele ONG-uri apropiate de George Soros, care ar face parte din Consiliul Consultativ înființat de Oana Țoiu. Asta s-a întâmplat la o zi după ce ministrul Afacerilor Externe a postat pe rețelele sociale mai multe poze de la o întâlnire cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști în relații internaționale, afaceri europene și științe politice din România și din diaspora.

Jurnaliștii de la Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Oana Țoiu și ONG-urile vizate, dar nu au primit niciun răspuns.

Pe Facebook, Oana Țoiu s-a lăudat cu poze de la prima întâlnire a acestui Consiliu Consultativ și a scris că Ministerul de Externe a creat un mecanism deschis, unde pot participa organizațiile care vin cu propuneri relevante.

Potrivit lui Bogdan Tiberiu Iacob, printre organizațiile implicate ar fi și New Strategy Center, un grup românesc de experți în politică externă și securitate. Președintele acestei organizații este Ionel Nițu, colonel SRI în rezervă și finul lui Florian Coldea. ONG-ul ar avea printre finanțatori și parteneri chiar Ministerul de Externe, condus acum de Oana Țoiu.

La câteva zile după ce Nicușor Dan a ajuns președinte, el a participat la un forum despre securitatea la Marea Neagră și în Balcani, organizat chiar de finul lui Florian Coldea.

Un alt ONG din lista de consilieri ai Oanei Țoiu ar fi Funky Citizens, care creează instrumente online pentru implicarea civică. Organizația este condusă de Elena Calistru, partenera lui Radu Burnete, consilier prezidențial.

De asemenea, ar fi implicat și Institutul Aspen România, condus de Mircea Geoană.

Totodată, ministrul Oana Țoiu s-ar fi consultat și cu reprezentanți ai Atlantic Council, o organizație care se ocupă de relații internaționale și securitate. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob susține că acest ONG primește bani de la mai mulți oligarhi și de la peste 25 de companii străine, inclusiv din Marea Britanie.