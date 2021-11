Mesaj de revoltă din partea cunoscutei avocate Alice Drăghici, membră a Baroului Bucureşti.

Alice Drăghici: Asist cu tristeţe la lupta unui sistem întreg împotriva avocaţilor penalişti

Într-un mesaj postat duminică pe pagina sa de Facebook, avocata spune că un sistem întreg luptă, de ani de zile, împotriva avocaţilor penalişti care au curajul şi îndârjirea să preia dosare grele, “cu nume puse pe tabla infamiei şi a violenţei”.

“Avocatii penalişti nu apără îngeri şi nici nu îşi însuşesc infracţiunile comise de cei ale căror drepturi le apără”, scrie avocata în mesajul său, reamintind că “fiecare persoană este o fiinţă umană care are dreptul fundamental la apărare”.

Alice Drăghici o dă drept exemplu pe colega şi prietena ei Laura Vicol: “Ţinta pusă pe această mamă a trei copii e dureroasă pentru oricine”. Ea spune că se încearcă acum împroşcarea cu noroi a unei cariere de 21 de ani în care niciodată nu s-a pus problema de vreo cercetare pentru lipsă de integritate.

Drăghici o laudă pe Laura Vicol, avocat şi deputat PSD, care a devenit recent noul președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

“Avocaţii penalişti deranjează, ştim cu toţii. (…) Însă nu ne confundaţi cu clienţii noştri”, mai afirmă avocata pe pagina sa de socializare.

Mesajul integral postat de Alice Drăghici

“De cativa ani asist cu tristete la lupta unui sistem intreg impotriva avocatilor penalisti care au curajul, stomacul, taria si indarjirea de a prelua dosare “grele” cu nume puse pe tabla infamiei si a violentei.

Avocatii penalisti nu apara ingeri si nici nu isi insusesc infractiunile comise de cei ale caror drepturi le apara. Da, intr-o societate democratica asa cum ne place sa o spunem de fiecare data, fiecare persoana este o fiinta umana care are dreptul fundamental la aparare. Procurorul acuza, avocatul apara insa judecatorul este cel care decide vinovatia sau nevinovatia celui aflat in fata sa. Sunt de notorietate cazurile in care avocatii penalisti fac munca de cercetare, ei insisi cautand probe si martori care pot darama constructia acuzarii.

Cand un sistem te vrea ingenuncheat cu siguranta reuseste. Insa avocati ca Robert Rosu si Laura Vicol au reusit sa se ridice prin lupta asa cum au facut-o in toate dosarele lor. Nu intamplator am mentionat-o pe Laura, colega si prietena de 20 de ani, ca si mine a luptat si lupta pentru dreptate. E greu sa fii femeie avocat penalist, sa stii sa urci si sa cobori la nivelul clientilor pe care ii reprezinti, inclusiv sa le vorbesti pe limba lor.

Insa tinta pusa pe aceasta mama a trei copii e dureroasa pentru oricine.

Si eu sunt avocat penalist, si eu sunt femeie, si eu sunt mama.

Nu va onoreaza sa publicati rechizitorii de acum 17 ani pentru a incerca lamentabil sa improscati cu noroi o cariera de 21 de ani de avocatura a unei femei care niciodata nu a fost nici macar cercetata pentru lipsa de integritate in exercitarea profesiei de avocat.

Avocatii penalisti deranjeaza, stim cu totii. Dreptatea pentru care lupta in respectarea legii si a drepturilor celor pe care ii apara, echilibrul si mai ales profesionalismul avocatilor penalisti intotdeauna au deranjat. Insa nu ne confundati cu clientii nostri. Care sunt nevinovati pana la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.

Una de a noastra, cu care am mancat pufuleti din aceeasi punga si am baut cafea de 2 lei de la aparat, a ajuns presedinta comisiei juridice din Camera Deputatilor.

Suntem avocati!”