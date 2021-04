Vineri seara, deputatul PSD Laura Vicol, a anunțat, la Antena 3, că va depune plângere penală împotriva ministrului Justiției, Stelian Ion, și împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după imaginile cu pacienții evacuați din Spitalul Foișor din Capitală. Aceasta a spus că va depune plângerile luni, 12 aprilie.

În urma acestei declarații, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, luni, că este dreptul deputatei să depună plângere împotriva celor doi și că partidul o susține.

Premierul României, Florin Cîțu, s-a declarat deranjat de imaginile apărute în presă de la Spitalul Foișor din București.

„Am spus că această mutare nu e prima făcută. Au mai fost astfel de spitale transformate în unele pentru pacienţi COVID. Sunt şi eu foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat, probabil vor fi prezentate date şi de minsitrul Sănătăţii. Vreau să vă spun că aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu ministerul Finanţelor şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii”, a spus Florin Cîțu, în cadrul unei conferințe de presă.