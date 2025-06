Conducerea Spitalului „Sfântul Pantelimon” a depus o plângere penală împotriva jurnaliștilor Victor Ciutacu și Cătălin Antohe, cei care au investigat și făcut publice informații legate de decesele suspecte din secția ATI a unității medicale.

Plângerea include acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat. Într-un gest surprinzător și grav, spitalul a făcut publice date medicale confidențiale aparținând celor doi jurnaliști — o acțiune care încalcă legislația privind protecția datelor personale și este sancționată de Codul Penal, relatează România TV.

Conducerea Spitalului pare să încerce minimalizarea unor fapte de o gravitate majoră, aflate în prezent în atenția procurorilor care investighează posibile infracțiuni de omor comise de medici ai instituției.

Mai mult, în documentele anexate plângerii penale formulate împotriva jurnaliștilor – demers care pare orientat spre deturnarea atenției și disculparea celor anchetați de Parchetul de pe lângă Tribunalul București – conducerea spitalului ar comite, la rândul său, acțiuni ce ar putea fi încadrate juridic drept infracțiuni.

Prin urmare, conducerea spitalului de stat a făcut publice documente medicale referitoare la tratamentele aplicate jurnaliștilor și membrilor familiilor acestora, introducând aceste informații într-un dosar civil cu caracter public.

Într-o tentativă de a susține presupusa existență a unui grup infracțional organizat, conducerea spitalului a depus într-un dosar civil public, fără anonimizarea datelor personale, documente medicale confidențiale, inclusiv adeverințele de vaccinare ale jurnalistului Victor Ciutacu și ale soției acestuia.

Potrivit reprezentanților spitalului, faptul că cei doi s-au vaccinat la Spitalul „Sfântul Pantelimon” cu trei ani înainte de apariția anchetei jurnalistice privind decesele suspecte din ATI ar constitui o pretinsă dovadă a unei legături între Ciutacu și directorul de îngrijiri medicale, Camelia Stamatoiu.

Acest demers contravine flagrant Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, care prevede că toate informațiile legate de starea de sănătate, tratamentele și datele personale ale unui pacient sunt strict confidențiale și trebuie protejate. De asemenea, Codul Penal sancționează divulgarea neautorizată a acestor date de către persoane care le cunosc prin natura profesiei lor – cum sunt managerul și directorul medical ai spitalului – cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală.

Victor Ciutacu și-a exprimat indignarea față de modul în care reprezentanții Spitalului „Sfântul Pantelimon” au acționat în acest caz.

„Nici nu știu ce să mă revolte mai întâi. Li se pare lor ca am față de bandit, infractor. Ce mi se pare mie cu adevărat revoltator pentru sistemul medical din România este că domnii doctori au folosit documente medicale confidențiale ale mele și ale soției mele. Am fost atât de tâmpit încât m-am dus să-mi fac vaccinul Covid la Pantelimon. Nu-mi puteam închipui ca îndrăznește să intre într-un sistem securizat de STS, scoți și printezi niște documente care sunt confidențiale ale unui pacient și ale soției sale și le atasezi unei plângeri penale.

Jurnalistul a mai spus că informațiile din dosarul său medical au fost făcute publice cu intenția de a susține, în cadrul unei plângeri penale, existența unei relații personale cu directoarea de îngrijiri medicale a spitalului.

„Părerea mea despre faptul că managementul unui spital de stat a accesat niște date din dosarul medical al meu și al soției mele pentru a demonstra, în cadrul unei plângeri penale, o relație privată, o relație așa-zis privată a mea și a soției mele cu directoarea de îngrijiri medicale a spitalului, cea care a sesizat la parchet posibilele omoruri, încercarea de a face această demonstrație, nu are nicio legătură cu realitatea. Cât ar fi fost doar la organele judiciare, ar mai exista, poate, niște circumstanțe, deși este tot ilegal. Dar, în acest moment, datele noastre medicale au ajuns în cadrul unui dosar civil, care este public.

Faptul că ne-am vaccinat nu este nicio crimă, nici măcar un mare secret. Chiar am spus, public, la momentul respectiv, postând și niște fotografii, de când am fost în vaccinat prima oară. Dar faptul că niște cadre medicale, unele care aveau calitatea de manager sau de director în instituțiile medicale respective folosesc date private din dosarele medicale ale pacienților – pentru că eu am fost acolo în calitatea de pacient, mi se pare că excede cadrului legal și penal permis.

Mai mult, soția mea nu e jurnalist și nu a participat la ancheta jurnalistică. E o persoană privată care nu are nicio legătură cu ocupația mea și, în general, cu activitatea mea”, a declarat el pentru Cetățeanu.