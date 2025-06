Miercuri, Parlamentul României a votat în favoarea legii „România fără violență”, o inițiativă ce aduce modificări importante în Codul penal. Printre cele mai semnificative schimbări se numără dublarea pedepselor minime pentru infracțiunile de lovire și alte forme de violență, dar și creșterea substanțială a amenzilor. Noua lege vizează să asigure un cadru legal mai dur și mai eficient pentru protejarea victimelor.

Legea „România fără violență” stabilește dublarea pedepselor minime pentru infracțiunea de „lovire și alte violențe” față de nivelul anterior din Codul penal.

Această măsură are ca scop descurajarea faptelor violente prin sancțiuni mai severe. De asemenea, cuantumul amenzilor a crescut dramatic, de la niveluri modeste, la sume cuprinse între 60 și 600 lei pe zi, pentru fiecare amendă aplicată.

În plus, legea aduce îmbunătățiri în ceea ce privește procedura ordinului de protecție, în special pentru cazurile în care agresorii au încălcat anterior aceste măsuri. Astfel, pedepsele aplicate recidiviștilor vor fi mai dure, pentru a preveni repetarea faptelor de violență.

Proiectul legislativ a fost inițiat în octombrie 2024 și depus la Senat de Alexandru Nazare, împreună cu un grup de colegi liberali. Printre semnatari se numără și Mihail Veștea, Vlad Pufu și Raluca Ioan.

Scopul principal al acestei legi este modificarea și completarea unor acte normative esențiale, pentru a crea un cadru juridic solid în lupta împotriva violenței.

„Toleranța noastră față de orice formă de violență trebuie să fie zero. De la această premisă am pornit atunci când, în calitate de senator, am elaborat și depus în Parlament Legea ”România fără violență”, fiind intrigat de faptul că violența stradală, violența în familie sau violența în școală păreau să fie lucruri cu care trebuie să ne obișnuim.

Sunt foarte bucuros de această reușită legislativă și aș fi și mai bucuros dacă și alte inițiative elaborate și depuse de noi în cursul anului 2024 ar fi adoptate în regim de urgență. Mă refer la proiecte precum România fără clanuri interlope și fără traficanți, deja adoptat de Senat și aflat în prezent în proceduri parlamentare la Camera Deputaților. Sunt proiecte de care societatea noastră are mare nevoie, pentru a evita tragedii și a salva cât mai multe destine”, a declarat Alexandru Nazare.