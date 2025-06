Legea „România fără violenţă” a fost adoptată astăzi, 4 iunie 2025, în Parlament. Forma inițială a proiectului de lege a fost depusă la Senat în octombrie 2024, de Alexandru Nazare, alături un grup de senatori, printre care Mihail Veștea, Vlad Pufu si Raluca Ioan, precum și alți senatori liberali.

Propunerea legislativă modifică și completează mai multe acte normative, cu scopul combaterii violenței.

Printre cele mai importante modificări aduse de noua lege sunt:

„Toleranța noastră față de orice formă de violență trebuie să fie zero. De la această premisă am pornit atunci când, în calitate de senator, am elaborat și depus în Parlament Legea ”România fără violență”, fiind intrigat de faptul că violența stradală, violența în familie sau violența în școală păreau să fie lucruri cu care trebuie să ne obișnuim.

Sunt foarte bucuros de această reușită legislativă și aș fi și mai bucuros dacă și alte inițiative elaborate și depuse de noi în cursul anului 2024 ar fi adoptate în regim de urgență. Mă refer la proiecte precum „România fără clanuri interlope și fără traficanți”, deja adoptat de Senat și aflat în prezent în proceduri parlamentare la Camera Deputaților.

Sunt proiecte de care societatea noastră are mare nevoie, pentru a evita tragedii și a salva cât mai multe destine”, a declarat Alexandru Nazare, Președinte Paneuropa România.