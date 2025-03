Update:

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru instigare, în urma declarațiilor făcute de George Simion după protestul de duminică. Liderul AUR respinge acuzațiile și susține că este o încercare de a-l asocia cu violențele, deși nu a fost prezent la fața locului. El a șters voluntar videoclipul postat pe rețelele de socializare, după ce a aflat despre decizia CNA.

„Încercare de a mă asocia pe mine, care nu am acolo şi e evident cine este responsabil pentru violenţe, să mă asocieze pe mine cu vreo formă de violenţă. CNA-ul, dacă are vreo solicitare, cred că acum o oră şi jumătate a solicitat să fie acel clip pus pe Facebook şi TikTok să fie şters, am aflat din presă, m-am conformat şi l-am şters eu, voluntar”, a spus Simion.