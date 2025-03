Bogdan Peşchir, cunoscut drept BogPR, se află în centrul unui scandal după ce a fost reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor. Joi, polițiștii au descins la locuința sa, iar vineri acesta a fost audiat la Parchetul General. Omul de afaceri susține că este victima unui abuz și că a fost forțat de autorități să-și dezvăluie identitatea. Avocatul său anunță că va contesta măsura reținerii și va depune plângere penală împotriva polițiștilor, acuzând o discriminare bazată pe opiniile politice ale clientului său.

Autoritățile judiciare solicită arestarea preventivă a lui Bogdan Peşchir, considerat principalul finanțator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că ar fi influențat alegătorii prin intermediul donațiilor făcute pe platforme digitale.

Potrivit anchetatorilor, Peşchir ar fi oferit sume impresionante sub formă de cadouri pe TikTok și transferuri bancare directe, cu scopul de a determina susținerea unui anumit candidat la alegerile prezidențiale.

Conform comunicatului emis de procurori, Bogdan Peşchir ar fi efectuat aceste plăți între 28 martie 2024 și 31 ianuarie 2025.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 28.03.2024 – 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521,13 USD, sub formă de gift-uri pe alicația TIK TOK (plăți efectuate prin aplicație în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) și sumele de 302.547,87 de lei și 17.859,31 USD, prin transferuri efectuate prin aplicația REVOLUT (conturi bancare și portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat alegerile prezidențiale organizate în anul 2024. Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicatul oficial.

Bogdan Peşchir, cunoscut sub numele de BogPR, a fost vizat de percheziții desfășurate la locuința sa, joi, în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor. Ancheta vizează finanțarea campaniei electorale a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat instanței o solicitare pentru arestarea preventivă a lui Bogdan Peşchir pentru o perioadă de 30 de zile.

După trei ore de interogatoriu, acesta a fost escortat de polițiști și dus în Arestul Central. Instanţa Judecătoriei Sectorului 5 urmează să decidă dacă aprobă cererea procurorilor de prelungire a arestului.

Avocatul lui Bogdan Peşchir a declarat, la ieşirea din sediul Parchetului, că omul de afaceri consideră că este victima unei discriminări politice.

În plus, apărătorul său a anunțat că va contesta măsura reținerii și va depune o plângere penală împotriva polițiștilor care l-au obligat să-și arate fața, conform News.ro.

Apărătorul lui Peşchir a reiterat, la ieșirea de la audieri, că reținerea clientului său este nejustificată și că acesta este tratat în mod abuziv.

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat.

De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat. Am arătat şi abuzul care s-a făcut ieri prin divulgarea în public şi vă mulţumim presei că datorită vouă avem dovezile exacte, filmate, când au făcut aceste dezvăluiri, deci această infracţiune s-a produs în direct”, a declarat avocatul lui Peşchir.