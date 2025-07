Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă într-un caz în care un bărbat este acuzat că ar fi fost implicat într-un scandal sexual având ca victimă o minoră în vârstă de 15 ani. În spațiul public au apărut informații conform cărora individul ar fi fost avocatul lui Călin Georgescu, însă fostul candidat la alegerile prezidențiale a respins categoric această asociere.

Ca tată, condamn ferm orice instrumentalizare a unor subiecte sensibile care implică minori. Consider că statul are datoria să facă mai mult pentru protecția copiilor, în special în spațiul online.

Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată în acest caz ar fi avocatul Bogdan Petre.

Avocatul acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 15 ani a ieșit public pentru a-și spune punctul de vedere. Bărbatul, despre care s-a vehiculat că ar fi intenționat să îl reprezinte legal pe Călin Georgescu, este acuzat că ar fi comis fapta asupra minorei. Cu toate acestea, el respinge acuzațiile și susține că, de fapt, el este cel nedreptățit în această situație.

”Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră.

Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni. În secția de poliție erau doi indivizi cu camera și nu mă întrebau decât despre orientările sexuale ale unor clienți de-ai mei, sau dacă îmi fac confidențe.

Sunt sigur că ăsta este motivul pentru care am ajuns în această situație. Am fost la INML și voi lăsa ancheta să curgă după care îmi rezerv dreptul de a cere reparații morale”, a declarat el pentru Fanatik.