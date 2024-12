Astăzi, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) de pe Ştefan cel Mare, şase influenceri cunoscuţi din mediul online au fost chemaţi la audieri în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul General.

Dosarul investighează presupusa finanţare a conţinutului distribuit pe TikTok, în special legăturile dintre aceştia şi Călin Georgescu, candidat la preşedinţie.

Conform surselor, persoanele audiate sunt Cristina Horez, Robert Braia, Fraţii Graurii, Alex Stremiteanu şi Sorin Constantinescu.

Anchetatorii doresc să stabilească dacă aceşti influenceri au primit bani pentru promovarea videoclipurilor şi hashtagurilor asociate lui Călin Georgescu pe platforma TikTok.

Realitatea PLUS a relatat că anchetatorii desfăşoară şi percheziţii la sediul unei firme suspectate că ar fi gestionat o platformă pe TikTok prin care s-ar fi realizat plăţile către influenceri.

Între timp, la IGPR continuă percheziţiile informatice în cazul lui Bogdan Peschir, un alt nume implicat în dosar. Datele extrase din dispozitivele electronice sunt analizate pentru a identifica eventuale dovezi care ar putea susţine acuzaţiile.

Călin Georgescu a confirmat, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, că sâmbătă a fost prezent la ferma de cai de la Ciolpani, unde se afla și Horațiu Potra. Cu toate acestea, Georgescu a negat implicarea sa în discuțiile care au avut loc între echipa sa de pază și Potra, susținând că a fost doar un spectator al evenimentelor.

Georgescu a fost întrebat despre declarațiile soției deținătorului fermei, care susține că l-a văzut alături de Potra. Răspunsul său a fost următorul:

Întrebat din nou dacă a fost prezent la ferma de la Ciolpani, Georgescu a admis acest fapt, dar a subliniat că nu a avut nicio legătură cu discuțiile tehnice desfățurate acolo:

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Echipa mea, ei doreau să facă acest lucru, eu nu aveam ce să caut în această discuția tehnică. Toți sunt din Legiunea Străină. Eu nu am avut nicio treabă. Nu am participat la această întâlnire. Eu am fost acolo, pentru că m-au rugat, m-au solicitat că vor să discute cum multiplică și împuternicesc situația de pază. Însă nu am participat la această discuție”, a precizat Georgescu