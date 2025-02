UPDATE

Curtea de Apel București a dispus miercuri, 5 februarie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostei deputate PSD Laura Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, în cadrul dosarului de crimă organizată deschis luni de procurorii DIICOT. Hotărârea instanței nu este definitivă.

Știrea inițială

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, vor afla astăzi, 5 februarie 2025, dacă vor fi arestați preventiv în Dosarul Nordis. Cei doi s-au prezentat la Curtea de Apel București.

Vladimir Ciorbă a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, spunând că nu dorește să facă declarații.

Laura Vicol, în schimb, a avut o reacție puternică în fața jurnaliștilor. Ea a spus că, deocamdată, DIICOT a blocat banii companiei, așa că nu se pot face plăți și nici nu se pot continua lucrările la apartamentele începute. Decizia privind reținerea sa a fost amânată până la ora 17:30.

„La DIICOT s-au ridicat calculatoarele firmei. La adunarea creditorilor, trebuiau să fie anunțați trebuiau să înceapă lucrările de amenajare pentru celelalte apartamente. Acum totul este blocat. Veți plăti la străni. Acum totul este blocat. Soțul meu mi-a dat banii, jumătate din bani. Toți cei care au dat declarații îi aștept să declarații public. În viața mea nu am privit cu dispreț pe nimeni. Am făcut multe plângeri.

Toată lumea mi-a pus etichetă de Nordis. Am făcut multe plângeri. O să vedeți ce se întâmplă. Mințiți cu nerușinare. Ne vedem în instanță. Niciodată n-o să fug și întotdeauna voi sta aici. Am copiii aici. Sunt copii la școală. Sunt doi copii minori care au rămas cu mama mea de 71 de ani.

Nu am văzut atâția bani în viața mea. Nu s-au ridicat atâția bani, Doamne ferește. Ce am văzut în presă… Mă rog, ce am apucat să văd în presă, pentru că primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns acasă a fost să-mi iau copiii. După 20 de ani de avocatură, am sperat că dacă intru în politică pot să schimb ceva. Prietenii cu siguranță mi i-am ales greșit.

Pentru clienții Nordis, că nu sunt păgubiți, de luni, dacă nu știau sau cei care trebuiau să primească mail-ul, și cu siguranță pot confirma, că de luni trebuia să înceapă predarea apartamentelor celor 700 de proprietari. Nu s-a putut face acest lucru pentru că la DIICOT s-au ridicat calculatoarele firmei, absolut tot, totul este blocat în acest moment.

Eu vă zic doar un lucru: s-a apăsat pe un buton plătiți la străini. Deschideți robinetul de apă, plătiți la străini”, a spus ea.