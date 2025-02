Jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat că este vizată de o nouă anchetă realizată de Recorder în legătură cu Nordis, o companie de imobiliare suspectată de escrocherii împotriva a sute de români.

Închirierea avioanelor private pentru liderii PSD, în frunte cu Marcel Ciolacu, reprezintă doar o parte din această poveste. Recorder a descoperit că firmele din grupul Nordis au organizat și plătit sejururi în străinătate pentru prezentatoarea TV Anca Alexandrescu, precum și pentru un inspector al Fiscului care realizase controale la dezvoltatorul imobiliar, dar și pentru politicienii Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

Pe lângă călătoriile cu avioane private, care au fost deja cunoscute în spațiul public, cei doi lideri PSD au beneficiat și de pachete turistice complete plătite de companiile Nordis.

Unul dintre rapoartele ANAF referitoare la activitatea grupului Nordis, obținut de Recorder, include o listă de vacanțe plătite de firmele Nordis pentru diverse persoane. Printre acestea se numără și Anca Alexandrescu, cunoscută realizatoare a postului TV Realitatea Plus.

În 2023, aceasta a călătorit împreună cu cei doi copii în Italia și Austria, iar sejururile au fost acoperite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, principalul asociat al Nordis, și de Laura Vicol, soția acestuia și fost deputat PSD.

Compania în cauză, Hathor Trading Estate SRL, a beneficiat de sume considerabile din fondurile obținute de Nordis prin promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie.

Costul total al celor două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel a fost de 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro), sumă ce include cheltuieli pentru avion, taxi și cazare. Dovezile includ și fotografiile postate de aceasta pe rețelele sociale din Veneția și Viena, datele fiind conforme cu cele menționate în facturile plătite de familia Vicol-Ciorbă. Potrivit documentelor din raportul ANAF, Hathor a plătit către Nordis Travel costurile călătoriilor efectuate de Anca Alexandrescu.

Inspectorii fiscali care au efectuat un control asupra grupului Nordis la începutul anului 2024 au identificat facturile pentru vacanțele plătite ca parte a cheltuielilor nejustificate. Hathor Trading Estate SRL, care este o agenție imobiliară, nu avea motive întemeiate să acopere costurile vacanțelor pentru un jurnalist și familia acestuia.

Între 2021 și 2023, aproximativ 1 milion de euro au fost cheltuiți din conturile Hathor Trading Estate pentru călătoriile și vacanțele patronilor Nordis și ale celor apropiați de aceștia. Destinațiile sunt variate și includ locații precum Nisa, Saint Tropez, New York și Dubai. De asemenea, în numeroase cazuri, numele persoanelor care au efectuat aceste deplasări nu sunt specificate în documentele contabile.

În perioada în care Anca Alexandrescu călătorea în Italia și Austria, Laura Vicol ocupa funcția de președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și declara în actele sale de interese că deține 50% din firma care a finanțat excursiile. Cealaltă jumătate era deținută de soțul ei, Vladimir Ciorbă, care de asemenea era administrator al firmei.

Începând cu 2021, au fost semnalate probleme în ceea ce privește livrarea apartamentelor de către Nordis, pentru care clienții plătiseră deja. Totuși, Anca Alexandrescu a fost remarcată în acest context doar atunci când a apărat-o pe Laura Vicol, după arestarea acesteia, solicitând un control medical.

„Da, o apăr și îmi asum toate înjurăturile. Așa cum mi-am asumat de-a lungul timpului și pentru alții”, a declarat jurnalista în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, pe care o realizează la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu este o figură care a pendulat constant între domeniile jurnalismului și politicii. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu numeroase personalități, printre care Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Liviu Dragnea și Victor Ponta. De asemenea, a ocupat diverse funcții de sinecură, fiind numită în consilii de administrație ale unor companii de stat, precum Romaero și Romarm.

În prezent, Anca Alexandrescu este un susținător important al lui Călin Georgescu, pe care îl invită frecvent la emisiunile de la Realitatea TV.

Într-un interviu acordat Recorder, Anca Alexandrescu a afirmat că a plătit integral pentru ambele excursii.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe.

Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a spus ea.