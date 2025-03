Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a anunțat că își va depune candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai 2025, după ce Călin Georgescu a fost respins atât de Biroul Electoral Central (BEC), cât și de Curtea Constituțională a României (CCR).

Invitația sa de a discuta despre candidatură la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, a avut loc miercuri, 12 martie 2025, într-un moment în care conflictele din trecut dintre cele două personaje erau încă proaspete.

Deși astăzi cele două discută pe aceeași scenă publică, în noiembrie 2024, Anamaria Gavrilă avea o părere radical diferită despre Anca Alexandrescu. La acea vreme, Gavrilă a fost extrem de critică la adresa moderatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, numind-o „sifoană” și acuzând-o de implicarea în sistemul pe care îl condamna.

Într-un video postat pe pagina sa oficială de Facebook pe 21 noiembrie 2024, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Gavrilă își exprima nemulțumirile față de abordările lui Alexandrescu și ale emisiunii sale, considerând că aceasta doar creează iluzia de schimbare fără a adresa problemele reale ale României.

„Călin Georgescu, de 14 ani de zile, nu a făcut afaceri cu statul, nu a cerut nimănui niciun ban, și-a dedicat din timpul lui, din efortul lui, din energia lui, să promoveze valorile și principiile de care națiunea română are nevoie, pentru a ridica această țară din mizeria voastră, cu manipulări, cu televizorul vostru, și cu Culisele Statului Paralel, care dintotdeauna a fost o emisiune care venea să spună ce s-a întâmplat și lucruri pentru care nu se mai poate acționa acum.

O emisiune la care să refuleze toată lumea, da? Și să aibă impresia românul că se face ceva în România. Nu a fost niciodată niciun curaj, doamna Alexandrescu. Sunteți parte din același sistem paralel despre care ne vorbiți, și sunteți doar sifoana frustrărilor românilor, ca tensiunea din societate să aibă unde să se detensioneze în fiecare seară. Nu se întâmplă nimic, dna Alexandrescu, dumneavoastră veniți și ne spuneți lucruri asupra cărora nu mai putem acționa, pentru că sunt din trecut.

Așadar, inclusiv doamna Anca Alexandrescu se urcă pe Călin Georgescu, întrebând cine îi finanțează campania lui Călin Georgescu. Dna Alexandrescu, domnul Călin Georgescu, pentru că nu are cod de mandatar, nici măcar nu își poate recupera banii.

În loc să vă preocupați de unde are Ciolacu bani, de unde are Ciucă, de unde are Lasconi, de unde vin banii prin care este plătită și televiziunea dvs… Deci doamna Anca Alexandrescu, lăsați pe domnul Călin Georgescu în pace, că doar îi faceți mai multă reclamă”, a declarat atunci Anamaria Gavrilă.