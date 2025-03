Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, se află în centrul unui scandal de proporții. Potrivit fostului șef SIE, Cornel Nemetzi, aceasta ar fi fost recrutată de serviciile secrete la doar 20 de ani, sub numele de cod „Ada Genaru”.

În trecut, Alexandrescu a ridicat suspiciuni cu privire la finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, cerând autorităților să investigheze sursele de bani ale candidaților independenți. Acuzațiile privind legăturile sale cu structurile de informații au fost reluate recent, iar jurnalista nu a oferit încă un răspuns clar pe acest subiect.

Anca Alexandrescu a avut un parcurs profesional divers, lucrând în domeniul consilierii politice înainte de a deveni moderatoare TV. De-a lungul timpului, Realitatea Plus a fost sancționată de mai multe ori de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Conform declarațiilor tatălui său, regretatul jurnalist Horia Alexandrescu, fiica sa a urmat un traseu academic riguros.

„Fata mea a făcut Jurnalismul, apoi a făcut Dreptul și ulterior a făcut Științe Politice. Și are și master în Științe Politice. Are trei facultăți făcute, toate la stat. Niciuna la privat. Niciuna cu pile”, spunea Horia Alexandrescu înainte de a se stinge din viață, în 2021.

Potrivit fostului șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Cornel Nemetzi, Anca Alexandrescu ar fi fost racolată de servicii la vârsta de 20 de ani, primind numele de cod „Ada Genaru”.

Aceasta ar fi fost folosită în cadrul unor operațiuni specifice, iar ulterior ar fi fost introdusă în cercurile de afaceri și în mediul politic.

Victor Ciutacu a abordat acest subiect în emisiunea „Punctul Culminant”, susținând că informațiile prezentate de Nemetzi în cartea sa, „Ultimul Curier Ilegal – Memoriile unui spion român”, ar avea un sâmbure de adevăr.

Un argument adus în sprijinul acestei teorii este faptul că Anca Alexandrescu nu a reacționat public și nici nu l-a dat în judecată pe fostul șef al SIE.

Victor Ciutacu a mai evidențiat faptul că Anca Alexandrescu l-a susținut inițial pe Călin Georgescu, însă în trecut a ridicat semne de întrebare legate de finanțarea acestuia.

Într-o declarație făcută în 2024, jurnalista și-a exprimat suspiciunile cu privire la modul în care Georgescu și-a finanțat campania electorală:

„Să cerceteze și candidații independenți de unde au banii și unde i-au dat, pentru că tot astăzi, pe pagina de socializare am postat niște detalii în legătură cu niște „ferme” de boți care fac campanie pentru Călin Georgescu. Și îmi zice cineva: „păi domnule, l-ați invitat pe Călin Georgescu, parcă îl susțineați”. Nu, eu nu susțin pe nimeni, eu scriu despre toți pe pagina mea și vorbesc despre toți în emisiune. Se auzise că domnul Georgescu folosise niște firme de boți și se mai auzise că unii pompează bani ca să ia voturi de la George Simion. Treaba lor, nu mă interesează, dar știu că aceste chestii sunt ilegale. Aș vrea și eu să văd autoritățile statului, în special pe domnul ăla de la SRI, că îmi scapă numele, zicea el „în campanie, noi o să facem..”. Faceți. Faceți-i pe toți și verificați-i, că troli, boți. Astăzi am văzut un video și după ce l-am văzut și l-am închis, a sunat un număr de telefon și a zis: „suntem de la o firmă de boți, CV-ul tău a fost acceptat, contactează-ne pe Whatsapp”. Vă jur, am numărul în telefon. Evident că nu i-am contactat pe Whatsapp, am sunat înapoi la număr, nu răspunde nimeni”, spunea Anca Alexandrescu.