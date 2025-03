Anton Pisaroglu, fostul consultant al lui Călin Georgescu, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din acest an printr-un videoclip publicat pe TikTok. Potrivit declarațiilor sale, acesta a fost implicat anterior în campaniile electorale ale Vioricăi Dăncilă, lui George Simion și Nicușor Dan.

„Numele meu este Anton. Sunt strateg politic internațional. Am reprezentat România la cel mai înalt nivel. Am fost la masa liderilor mondiali, acolo unde actualii noștri conducători se milogesc să intre. […]

Pisaroglu susține că înțelege „perfect jocul global” și că publicații internaționale de renume, precum Politico și Forbes, îi solicită consultanță.

„Dar sunt un om care înțelege perfect jocul global. Publicații internaționale, precum Politico sau Forbes, îmi cer sfatul. Sunt chemat ca speaker la evenimente de leadership global. Am lucrat în zeci de campanii internaționale, dar foarte important și pentru politici în România”, a adăugat el.

Acesta a fost implicat în campaniile electorale ale Vioricăi Dăncilă, lui George Simion și chiar ale lui Nicușor Dan.

„În 2019 am coordonat campania Vioricăi Dăncilă, o femeie care a fost extrem de urât tratată, pe nedrept, fiind mult mai pregătită din toate punctele de vedere decât Iohannis sau Ciolacu.

În 2020 am lucrat cu George Simion pentru a întări AUR în Parlamentul European. George Simion are o energie extraordinară. Total opus, mai târziu, în 2020, am fost alături de echipa lui Nicușor Dan în securizarea victoriei istorice de la Capitală”, a spus el.