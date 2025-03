Liderii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se pregătesc să analizeze o nouă strategie politică în cadrul unei ședințe importante a Consiliului Național, ce va avea loc la ora 21:00.

După ce Călin Georgescu a fost exclus din cursa prezidențială, discuțiile se concentrează asupra unui posibil candidat care să reprezinte partidul în alegerile viitoare.

George Simion, co-președintele AUR, a anunțat că nu va mai candida la prezidențiale, excluzând orice posibilitate de a-și asuma această responsabilitate.

În cadrul întâlnirii, Simion a subliniat că partidul trebuie să găsească o altă soluție și le-a transmis liderilor săi că nu se va implica în competiția electorală din 2024.

,,Știu că o să-i supăr pe mulți când spun asta, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1.300.000 de voturi, domnul Georgescu a primit 2.100.000 de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin, așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu, mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură.

Nu vreau să stric unele știri false care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns fără știrea domnului Călin Georgescu semnături, nu am făcut nimic altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român și mai departe vreau să fiu în continuare corect și nu mă voi da niciun pas în stânga sau în dreapta, și rămân pe aceleași poziții. Sigur că suntem un partid responsabil, sigur că mă voi consulta cu toți colegii mei, sigur că vor unii și alții să se urce pe un val, sigur că nu vom putea admite ca persoane ca Nicușor Dan, Crin Antonescu sau Victor Ponta să ne reprezinte”