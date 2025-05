George Simion a fost invitat, miercuri seară, la emisiunea TV „Culisele Statului Paralel”, pentru a vorbi despre alegerile prezidențiale și despre ideile suveraniste.

George Simion a spus că, din seara zilei de 24 noiembrie 2024 (când ar fi trebuit să aibă loc primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024), a urmat un lider, pe Călin Georgescu, și a făcut ceea ce a considerat că trebuie pentru poporul său și pentru mișcarea suveranistă.

Acum, liderul AUR doarme liniștit pentru că știe că a făcut ce era corect. Au existat presiuni ca el să nu-l mai susțină pe Călin Georgescu și să trădeze voința românilor, dar el nu a făcut asta. Printre cei care au pus presiune pe el s-ar număra și Gigi Becali, a dezvăluit politicianul.

Există oameni, inclusiv unii care se declară suveraniști, care îl acuză că ar fi trădat și că ar fi greșit intenționat în campania prezidențială. Potrivit lui George Simion, mulți oameni doar se pretind suveraniști.

I-a provocat pe acuzatori să spună clar ce greșeli intenționate ar fi făcut. Liderul AUR spune că are conștiința împăcată pentru că a dat tot ce a putut ca lucrurile să iasă bine și să oprească ceea ce a numit un „tăvălug” – o presiune foarte mare.

Acesta a povestit că i-au fost afectați inclusiv membrii familiei. De exemplu, soția sa a fost verificată când s-a dus la probe la Liceul Militar, nepotul său a fost luat în vizor, și au apărut acuzații false, cum că el nu ar sta cu chirie. Toate acestea, a spus el, au fost încercări de a-l face să renunțe la cursa prezidențială.

George Simion: – Eu, începând cu seara zilei de 24 noiembrie (ziua primului tur al alegerilor prezidențiale anulate, din 2024-n.r.), am urmat un lider și am făcut ce trebuia să fac, pentru poporul meu, pentru liderul mișcării suveraniste și așa pot să dorm noaptea. Am dormit foarte bine în ultimele trei nopți pentru că pe toată perioada campaniei reușeam doar 4-5 ore.

Realitatea PLUS: – Sunt unii care vă acuză că ați trădat și că ați făcut greșelile în mod intenționat în campanie, pentru că ați vândut meciul. Chiar unii care sunt suveraniști, spun ei.

George Simion: – Mulți se dau suveraniști. Să-mi spună care sunt acele erori forțate pe care le-aș fi făcut. Eu sunt cu conștiința împăcată că am dat tot ce am avut din mine ca lucrurile să iasă bine, ca să oprim acest tăvălug care, iată, era interesat de violuri inventate, au răscolit până și pe soția mea, când s-a dus la probe la Liceul Militar, în clasa a IX-a, l-au luat pe nepoțelul meu, mi-au inventat că n-aș sta cu chirie.

Mi-au pus toată familia sub o teroare de nedescris și au încercat să mă facă să cedez sub diferite forme. Eu nu cedez și am zis-o și la dumneavoastră, pentru că au fost presiuni, începând cu 25 noiembrie, la adresa mea să denunț respectul pe care îl port față de Călin Georgescu, să trădez voința poporului român și n-am făcut asta. Printre aceștia se află și Gigi Becali.