Revenirea lui Georgescu nu pare să fie doar o mișcare personală. Liderul AUR, George Simion, a lăsat să se înțeleagă că îl vede pe acesta drept o variantă de premier într-o formulă guvernamentală alături de PSD. O astfel de declarație plasează fostul prezidențiabil într-un rol-cheie, chiar dacă pentru moment este vorba mai mult de intenții și speculații decât de un scenariu concret.

Analiștii susțin că Simion încearcă să capitalizeze pe imaginea unui om cu notorietate și experiență, dar relația dintre cei doi este fragilă și nu e exclus ca această asociere să aibă mai degrabă rol de test politic.

Una dintre pistele discutate în culisele politice este o eventuală candidatură a lui Georgescu la Primăria București. Dar aici calculele devin complicate. Sociologic, Capitala s-a dovedit un teren dificil pentru candidații cu discurs naționalist. La ultimele alegeri, AUR nu a reușit să treacă de pragul de 4% în competiția locală, iar scorurile obținute de Georgescu la prezidențiale au fost net inferioare celor ale candidaților USR sau PSD.

Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că o intrare a lui Georgescu în cursa pentru București ar putea avea efectul invers celui dorit:

„Un eșec la Capitală îl discreditează total, iar un eșec acolo este probabil, pentru că nici Simion și nici Georgescu nu au avut voturi la București, deci nu este atât de simplu pe cât pare la prima vedere, dar bănuiesc că Simion se teme de o asemenea candidatură, pentru că relația dintre ei s-a răcit”, explică politologul Cristian Pîrvulescu.

Pe lângă dificultatea electorală, există și o problemă juridică nerezolvată: candidatura respinsă de Biroul Electoral Central la prezidențialele din 2025. Dacă ar încerca să intre în cursa pentru București, decizia BEC ar putea fi invocată din nou, ceea ce ar complica serios strategia AUR.

Pentru AUR și George Simion, Bucureștiul rămâne un obiectiv strategic după rezultatele dezastruoase din 2024. Atunci, formațiunea nu doar că a pierdut masiv în Capitală, dar a înregistrat scoruri slabe și în turul prezidențial. Pîrvulescu consideră că miza este supraviețuirea politică a liderului AUR:

„Dacă ar candida Georgescu și ar câștiga, el (George Simion n.r.) nu și-ar mai pune candidat. Altfel, va încerca să obțină ceva mai bun decât în 2024. În 2024 a fost un eșec imens. Nu-și pot permite un nou eșec, vor încerca să atace Bucureștiul foarte serios. Partidele mainstream nu prea înțeleg care este riscul jocului acesta”, subliniază profesorul universitar.

Un alt factor analizat de specialiști este situația partidelor de centru-dreapta. Dacă acestea ar intra cu doi candidați la Capitală, nu este garantat că AUR ar beneficia. Dimpotrivă, social-democrații ar putea fi cei care capitalizează voturile fragmentate.

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, ipoteza că o eventuală fărâmițare a dreptei ar avantaja automat formațiunile extremiste nu se confirmă. În realitate, spune politologul, un asemenea scenariu ar putea deschide calea spre câștig pentru PSD.