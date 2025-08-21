Omul de afaceri Cristian Sima a făcut mai multe afirmații despre trecutul fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Sima a povestit că, în perioada în care au făcut armata împreună, Georgescu l-ar fi turnat pe el și pe alți colegi pentru că jucau bridge. Potrivit acestuia, jocul fusese considerat o abatere, iar cărțile le-ar fi fost confiscate. Afaceristul a explicat că bridge-ul nu era un joc de noroc, ci unul de „high life”, însă a susținut că motivul real al denunțului ar fi fost faptul că Georgescu era gelos și foarte supus regimului comunist.

El a mai afirmat că familia lui Georgescu avea legături strânse cu nomenclatura vremii, menționând că mama acestuia ar fi fost secretara ministrului agriculturii Angelo Miculescu și că, imediat după terminarea facultății, în 1986, Georgescu ar fi reușit să plece la Londra. Sima a subliniat că, în acea perioadă, obținerea unui pașaport era extrem de dificilă, chiar și pentru cei care primeau oferte academice prestigioase.

„Ne-a turnat că am jucat bridge și ne-a confiscat cărțile. Noi i-am explicat că bridge-ul e un joc de high life, nu e joc de noroc și e mai complicat. Nu cred că asta era problema lui (că jucau bridge – n. red.), atunci ca să supraviețuiești în armată făceai multe lucruri. Georgescu era gelos pe multe, că eu îmi permiteam, mă luam în gât cu… El era foarte supus, era comunist, păi nu uitați că maică-sa era secretara lui Angelo Miculescu, era ministru la agricultură, socrul lui Năstase (Adrian Năstase, fost premier al guvernului – n. red.). Georgescu în ’86, când a terminat facultatea, a plecat la Londra, să știți că și eu aș fi plecat la Londra, am avut tone de oferte, inclusiv la Harvard să mă duc și dacă mă lăsau, îmi dădeau pașaport, mă duceam a doua zi”, a declarat, în urmă cu ceva vreme, Cristian Sima la podcastul „Oameni cu cord”.

Afaceristul a mărturisit, de asemenea, că, de-a lungul timpului, a rămas în relații apropiate cu Georgescu. El a relatat că a fost invitat la o petrecere la Casa Regală datorită acestuia și că, în urmă cu aproximativ nouă luni, fostul candidat l-ar fi contactat pentru a-i propune să i se alăture în proiectul său politic de a „lua țara înapoi”.

Din punctul său de vedere, Georgescu nu părea foarte echilibrat în tinerețe și că nu este convins că s-ar fi schimbat între timp. Totuși, el a precizat că acesta beneficiază de o echipă solidă, menționându-l în special pe avocatul Doru Costea, și ar avea finanțări consistente provenite din surse interne, nu externe.