Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți că în cadrul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) nu a fost aprobată nicio majorare a indemnizațiilor, contrazicând afirmațiile făcute de premierul Marcel Ciolacu, care susținea că membrii Consiliului de Administrație și-au „triplat” veniturile.

Totodată, Grindeanu a anunțat că a cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să nu aprobe propunerile de majorare a indemnizațiilor în CNIR, subliniind că este de acord cu inițiativa premierului privind reglementarea indemnizațiilor printr-o lege-cadru.

Într-o declarație făcută la Parlament, Sorin Grindeanu a explicat că nu a fost luată nicio decizie oficială privind creșterea indemnizațiilor, așa cum a susținut Marcel Ciolacu.

Ministrul a precizat că a cerut AGA să respingă orice solicitare de creștere a indemnizațiilor, reiterând că solicitările respective sunt inacceptabile.

„Cunosc intențiile a doi membri din Consiliul de Administrație al CNIR și, tocmai de aceea, am cerut Adunării Generale a Acționarilor să nu le aprobe propunerile de majorare a indemnizației. În urmă cu mai mult timp, am avut o discuție pe această temă și am transmis că aceste solicitări sunt inacceptabile”, a afirmat ministrul.