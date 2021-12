CSM îi dă un răspuns dur lui Stelian Ion: A afectat independenţa sistemului judiciar

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marți, 14 decembrie, că fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion a geneneralizat incorect „încălcări ale legii de către organele judiciare, exprimate inclusiv în termeni care ţin mai degrabă de argou”.

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în şedinţa de marţi, a constatat că prin declaraţiile publice ale fostului ministru al justiţiei Ion Stelian, care generalizează incorect încălcări ale legii de către organele judiciare, exprimate inclusiv în termeni care ţin mai degrabă de argou şi care presupun desconsiderarea magistraţilor, precum ‘preluări cu japca’, nespecifici limbajului care să caracterizeze un înalt demnitar al statului român cum este ministrul Justiţiei în relaţia cu autoritatea judecătorească, s-a produs o încălcare a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, fiind afectată independenţa sistemului judiciar în ansamblul său”, a explicat CSM.

Declarația făcută de Stelian Ion

Amintim că Stelian Ion a afirmat, în primăvara acestui an, că va solicita procurorului general realizarea unui control la unităţile de Parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare.

„Vreau să am o imagine de ansamblu cu privire la toate unităţile de Parchet pentru a veni în final cu nişte propuneri concrete, astfel încât genul ăsta de preluare de dosare cu japca să nu se mai poată realiza”, spunea Stelian Ion când se afla în fruntea Ministerului Justiţiei.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a reacționat la momentul respectiv și a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a face verificări „în vederea apărării independenței procurorilor” față de afirmațiile lui Stelian Ion.

De ce a fost demis Stelian Ion?

Anterior, Valeriu Stoica, fost ministru al Justiţiei în guvernele CDR din 1996-2000, a comentat motivele care au precipitat demiterea lui Stelian Ion din fruntea ministerului Justiţiei şi începerea actualei crize politice.

„Prima eroare a fost comisa de Stelian Ion, care, din dorinta de a iesi in evidenta cu lupta impotriva coruptiei, a ignorat echilibrul care trebuie sa existe intre structurile institutionale care au un rol in activitatea Ministerului Public. E vorba, in primul rand, de procurorul general al Parchetului pe de langa ICCJ. El a fost pur si simplu ignorat in acest demers pe care l-a facut Stelian Ion in legatura cu selectia si numirea procurorilor in functii de conducere.

De asemenea, a ignorat rolul presedintelui, adica a facut ceea ce altadata a facut Tudorel Toader: a incercat sa excluda din acest proces presedintele, care are un rol constitutional si legal in aceasta privinta, chiar daca s-a adoptat la un moment dat o lege prin care i s-au restrans atributiile in ceea ce priveste numirea procurorilor in functiile de conducere.

Practic, Stelian Ion a incercat sa isi alieze sectia de procurori de la CSM, ceea ce a si reusit, si astfel a exclus celelalte doua structuri institutionale din procesul de decizie privind selectia procurorilor in functiile de conducere.

Evident, asta a creat nemultumiri. In primul rand, presedintele a fost nemultumit si asta pe buna dreptate, dar aceasta nemultumire in loc sa imbrace o forma constructiva a imbracat o forma distructiva.

Practic, nu este nicio indoiala ca demiterea lui Stelian Ion s-a facut nu doar din initiativa lui Florin Citu, a fost o intelegere, chiar daca nu e declarata in momentul de fata, intre primul-ministru si presedinte. De altfel, daca nu ar fi fost asa, nu se explica rapiditatea cu care presedintele a semnat decretul de revocare din functie a lui Stelian Ion”, a declarat Valeriu Stoica în interviu.