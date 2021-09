Valeriu Stoica, fost ministru al Justiţiei în guvernele CDR din 1996-2000, a comentat motivele care au precipitat demiterea lui Stelian Ion din fruntea ministerului Justiţiei şi începerea actualei crize politice.

Într-un interviu publicat de „Revista 22” marti, 14 septembrie 2021, Valeriu Stoica afirma ca Stelian Ion a ignorat-o pe Gabriela Scutea in cadrul procedurii de selectie a sefilor din marile parchete.

De asemenea, aliindu-se cu CSM, Stelian Ion a incercat sa il elimine pe presedintele Kalus Iohannis. Aceasta a fost de fapt nemultumirea care l-a determinat pe Klaus Iohannis sa accepte demiterea lui Stelian Ion din functia de ministru al Justitiei.

Cu ce a greșit, de fapt, Stelian Ion?

“Prima eroare a fost comisa de Stelian Ion, care, din dorinta de a iesi in evidenta cu lupta impotriva coruptiei, a ignorat echilibrul care trebuie sa existe intre structurile institutionale care au un rol in activitatea Ministerului Public. E vorba, in primul rand, de procurorul general al Parchetului pe de langa ICCJ. El a fost pur si simplu ignorat in acest demers pe care l-a facut Stelian Ion in legatura cu selectia si numirea procurorilor in functii de conducere.

De asemenea, a ignorat rolul presedintelui, adica a facut ceea ce altadata a facut Tudorel Toader: a incercat sa excluda din acest proces presedintele, care are un rol constitutional si legal in aceasta privinta, chiar daca s-a adoptat la un moment dat o lege prin care i s-au restrans atributiile in ceea ce priveste numirea procurorilor in functiile de conducere.

Practic, Stelian Ion a incercat sa isi alieze sectia de procurori de la CSM, ceea ce a si reusit, si astfel a exclus celelalte doua structuri institutionale din procesul de decizie privind selectia procurorilor in functiile de conducere.

Evident, asta a creat nemultumiri. In primul rand, presedintele a fost nemultumit si asta pe buna dreptate, dar aceasta nemultumire in loc sa imbrace o forma constructiva a imbracat o forma distructiva.

Practic, nu este nicio indoiala ca demiterea lui Stelian Ion s-a facut nu doar din initiativa lui Florin Citu, a fost o intelegere, chiar daca nu e declarata in momentul de fata, intre primul-ministru si presedinte.

De altfel, daca nu ar fi fost asa, nu se explica rapiditatea cu care presedintele a semnat decretul de revocare din functie a lui Stelian Ion”, a declarat Valeriu Stoica în interviu.

