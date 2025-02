Anchetatorii discută despre șpăgi care depășesc 6 milioane de euro, oferite pentru obținerea de contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port. Toate aceste activități au fost documentate prin înregistrări video și audio realizate de investigatori sub acoperire.

În dosar se regăsesc sute de ore de interceptări, iar procurorii DNA București susțin că au identificat modul în care erau distribuite șpăgile. Potrivit acestora, cel puțin 300.000 de euro, bani marcați, ar fi fost tranzacționați pentru obținerea de beneficii, inclusiv terenuri în Portul Constanța, contracte de mentenanță sau servicii.

„Ăla e un dosar pornit acum un an de zile, după părerea mea, cel mai de impact dosar pe care l-am avut la nivel de conținut. Avem zeci de persoane și cred că e pentru o dată, măcar pentru ultimii 20 de ani, am făcut curățenie în Portul Constanța. E o mare vulnerabilitate, pentru că, așa cum am perceput noi ca urmare a acestui dosar, e vorba de rețele care aparent nu se înțeleg, dar de fapt se înțeleg complet, și scopul e unul singur: să facă bani. Asta înseamnă că beneficiază și de paliere de protecție”, a declarat Marius Voineag, procuror-șef al DNA, potrivit stririleprotv.ro.