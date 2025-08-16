Proiectul prevede că magistrații se vor pensiona la vârsta de 65 de ani, iar această limită va crește gradual, anual, până la atingerea standardului. Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din ultimul venit, urmând să fie stabilită în funcție de vechimea în muncă și contribuțiile realizate.

În cazul pensionării anticipate, magistrații vor suferi penalizări de 2% pentru fiecare an rămas până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

„Judecătorii Curții Constituționale au o lege specială, legea 47 din 1992, cu unele modificări, e adevărat, care reglementează statutul acestora, activitatea, chiar și regimul de pensionare. Prin urmare, faptul că sunt exceptați din proiectul de lege privind magistrații apare ca fiind firesc. Pentru că judecătorii constituționali nu sunt magistrați, în sensul clastic al cuvântului. Pentru că magistrații au drept de carieră, sunt selectați și pregătiți prin Institutul Național al Magistraturii. Judecătorii constituționali au altă procedură de numire. Plus de asta, mandatul un judecător constituțional este fix de 9 ani, nu poate fi prelungit, nu poate fi reînnoit, nu poate fi revocat. Prin urmare, fac parte din două categorii distincte, încât separația la care proiectul de lege sau face referire este normală”, a declarat Tudorel Toader pentru Digi24.

Proiectul introduce și mecanisme de echilibru pentru cuantumul pensiei. Dacă magistrații depășesc stagiul minim de 25 de ani de activitate, pensia va fi majorată cu 1% pentru fiecare an suplimentar, în timp ce cei care nu ating stagiul minim vor avea pensia redusă corespunzător.

„Noi discutăm despre două lucruri: despre vârsta de pensionare, care se prefigurează ca fiind etapizată și despre cuantumul pensiei. Dar proiectul de lege conține și alte prevederi. Eu cred că va trece de CCR”, a mai spus fostul judecător.

Judecătorii Curții Constituționale sunt exceptați de la aplicarea acestui proiect, deoarece aceștia nu fac parte din categoria magistraților în sens clasic. Procedura de numire și pregătire a judecătorilor constituționali diferă semnificativ: magistrații urmează o carieră profesională și sunt pregătiți prin Institutul Național al Magistraturii, în timp ce judecătorii constituționali au un mandat fix de 9 ani, care nu poate fi prelungit, reînnoit sau revocat.