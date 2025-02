Șeful DNA, Marius Voineag, a spus că ancheta din Portul Constanța desfășurată în această săptămână a fost de o amploare fără precedent, fiind folosite toate resursele instituției, tehnologie avansată și investigatori sub acoperire. El a explicat că a fost un caz care a necesitat mult timp și răbdare pentru a aduna dovezi complexe și pentru a identifica toate ramificațiile. Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în Portul Constanța, dar pentru a ajunge la adevăr, ancheta trebuia construită cu multă atenție și discreție.

Potrivit spuselor sale, nivelul așteptărilor față de DNA rămâne foarte mare și că acest lucru este un semn bun deoarece reflectă încrederea pe care cetățenii o au în instituție. El a adăugat că mass-media este un aliat important pentru DNA, iar investigațiile jurnalistice reprezintă, de multe ori, o sursă valoroasă de informații. Totuși, el a recunoscut că anchetele penale trebuie realizate conform unor standarde stricte, mai ales din cauza importanței credibilității instituționale.

În opinia sa, pentru a combate cu adevărat corupția, anchetele trebuie realizate pe baze solide, chiar dacă asta poate însemna sacrificarea imaginii pe termen scurt pentru a obține rezultate pe termen lung.

El a dat asigurări că DNA va continua să se concentreze pe astfel de cazuri, în special acolo unde sunt mulți bani în joc, deoarece acolo tentațiile sunt mari și impactul asupra societății este considerabil.

„Nu discut în detalii cazurile în curs, dar exemplul acţiunii noastre pe care le-am avut la începutul săptămânii este unul elocvent. Vorbim de un caz care vizează o infrastructură critică a statului român, mă refer aici la Portul Constanţa. Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent în care am utilizat la maxim toate resursele instituţiei, mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire, practic am folosit cam tot arsenalul disponibil.

Un caz care a necesitat în primul rând timp şi răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complex şi pentru a identifica toate ramificaţiile. Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în portul Constanţa, însă pentru a pătrunde ar trebui să construim cazul cu mare grijă şi cu mare discreţie. Combinaţia aceasta de opacitate şi miză financiară mare necesită mobilizarea tuturor resurselor noastre şi a profesionalismului procurorilor şi ofiţerilor”, a adăugat oficialul român.