Dezbatere prezidențială 2025, ziua trei. Ultima dezbatere electorală înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale a început la ora 20:00. De această dată, participă doar 7 candidați (din totalul de 11 candidați).

Cei prezenți au fost întrebați ce articole din Constituția României ar schimba dacă ar ajunge la conducerea țării.

Crin Antonescu : – Nu am în priorități, în programul prezidențial, modificarea Constituției. Nu prerogativele prezidențiale sunt prima chestiune; avem reforma administrativă, un articol care să statueze mai explicit egalitatea femeii cu bărbatul. Aș susține toate articolele care să limpezească ambiguitățile în ceea ce privește puterea executivă a președintelui și a premierului.

Elena Lasconi : – Eu nu aș modifica, aș adăuga. În mandatul vreau să fac un referendum pentru dreptul femeii la avort, pentru că a fost câștigat cu greu și îmi doresc să adăugăm asta în Constituție. De asemenea, aș vrea să adăugăm „Fără penali în funcții publice” și cred că este foarte important punctul 8 de la Timișoara. În rest, avem o Constituție bună, am citit-o, eram foarte preocupată de articolele 86-88 să văd cum aș putea să influențez Guvernul, Parlamentul, să fiu vocea românilor.

Șandru a sugerat, într-o notă ironică, că poate ar fi bine ca dreptul României de a fi respectată de clasa politică să fie prevăzut în Constituție, dar a adăugat că speră ca această clasă să înțeleagă oricum nevoia de respect față de realitatea românească. A precizat apoi că, în mod serios, ar propune, în urma unei dezbateri naționale, transformarea României într-o republică prezidențială, după modelul american, în care președintele ar avea și rolul de premier.

Nicușor Dan: – Nu este o prioritate pentru mine modificarea Constituției în acest mandat. Consider că, prin numeroasele dezvoltări făcute de CCR, avem un cadru constituțional bine înțeles de sistemul administrativ. În programul meu politic nu am spus modificarea Constituției, am spus modificarea legii de funcționare a CCR, ceea ce se poate face doar prin vot în Parlament, pentru ca judecătorii CCR să fie magistrați de profesie.