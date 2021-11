Un procuror a recunoscut public faptul ca a facut parte din celebrele echipe mixte formate impreuna cu ofiterii SRI. După ce a fos rovocat de reprezentantul societatii civile Victor Alistar, procurorul Cristian Mihai Ban din CSM a recunoscut ca a facut parte din echipele mixte infiintate in baza Protocolului PICCJ-SRI, relatează Lumea Justiției.

„Am lucrat si cu procurori femei, si cu procurori barbati, daca aveti vreo problema din aceasta perspectiva, am lucrat cu echipe mixte si procurori, politisti, specialisti ANAF, organe de constatare, inclusiv din cadrul serviciilor de informatii.”, a spus procurorul Cristian Mihai Ban.

Procurorul a recunoscut totul în sedinta Plenului CSM de joi, 18 noiembrie 2021. Totul s-a intamplat ca urmare a provocarii adresate de catre reprezentantul societatii civile in Consiliu, Victor Alistar. Mai exact, Alistar i-a cerut procurorului Ban sa dea o declaratie autentificata la notariat prin care sa spuna ca nu a facut parte din echipele mixte.

Alistar l-a provocat pe Ban să recunoască colaborarea

„Si pentru ca domnul procuror Ban a fost singurul care a luat cuvantul la inalta consfatuire, am sa il rog sa isi intareasca baza de legitimitate in apararea independentei procurorilor si sa dea o declaratie notariala sub sanctiunea art. 326 CP ca nu a facut parte din echipele mixte cu serviciile de informatii pe faimoasele protocoale. Insist ca nu il acuz de participarea la echipele mixte care dadeau raportul privind modalitatea de valorificare a informatiilor de la servicii, vreau doar sa il ajut sa fie mai credibil, pentru ca vad ca pe domnia sa il doare rau de independenta parchetelor”, a spus Victor Alista, în cadrul ședinței.

După această replică, Ban i-a transmis ironic lui Alistar ca i-a urmat sfatul si a incercat sa dea la notariat declaratia pe care acesta i-a cerut-o, dar toate notariatele l-au refuzat pe motiv ca nu autentifica aberatii.

Dupa acest moment Ban a recunoscut ca a facut parte din echipele mixte constituite impreuna cu lucratori ai serviciilor de informatii, precizand insa ca si-a desfasurat activitatea in limitele legii.

Amintim faptul că art. 7 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor prevede că:

„(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informatii.

(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror”.

Așadar, legea interzice orice tip de colaborare cu SRI, iar faptul ca respectiva colaborare s-a facut intr-o echipa mixta infiintata in baza Protocolului PICCJ-SRI nu are nicio valoare juridica, in conditiile in care respectivul protocol a fost unul nelegal si neconstitutional dupa cum CCR a stabilit.

Schimbul de replici dintre Mihai Ban și Victor Alistar

„Mihai Ban: Eu cred ca adevaratele motive pentru care domnul Alistar cere acest control este supararea domniei sale cu privire la hotararea Sectiei de saptamana trecuta, hotararea Sectiei pentru procurori, ca sa fiu mai clar, prin care s-a constata ca prin anumite declaratii facute pe diverse posturi de televiziune a afectat independeta procurorilor din cadrul Ministerului Public.

Am vazut ca domnia sa are suparari, am vazut ca arunca cu tot felul de acuze cu privire…inclusiv a mea…si cu privire la alti colegi, nu intelege sa formuleze, daca este nemultumit de acea hotarare, caile legale pe care le are la dipozitie. Pot sa-i si raspund ca am fost la notariat, am tinut cont de sfatul domniei sale, la mai multe notariate, numai ca n-a vrut niciun notar sa autentifice declaratia pe care o cere dumnealui cu motivarea ca aberatiile nu pot fi motivate, domnule Alistar.

Victor Alistar: Controlati-va limbajul, domnule procuror.

Mihai Ban: Sa va abtineti de la tot felul de jigniri si acuzatii total nefondate. Daca vreti sa vorbim de echipa mixta, eu va pot spune ca am lucrat in cea mai mare si frumoasa echipa mixta, cea a Ministerului Public, acolo unde am lucrat si cu procurori femei, si cu procurori barbati, daca aveti vreo problema din aceasta perspectiva, am lucrat si cu echipe mixte formate din procurori si politisti, daca aveti vreo reclamatie cu privire la acest aspect, am lucrat cu echipe mixte si procurori, politisti, specialisti ANAF, organe de constatare, inclusiv din cadrul serviciilor de informatii, daca va deranjeaza si acest lucru, insa de fiecare data fiecare dintre noi si-a facut treaba numai potrivit legii si si-au respectat competentele.Asa ca va rog sa va abtineti de la tot felul de afirmatii si jigniri.

Victor Alistar: Ii multumesc domnului procuror Ban ca a admis ca a facut parte din echipe mixte cu reprezentanti ai serviciilor de informatii, sigur, intr-o lunga expunere a domniei sale. Cu privire la celelalte chestiuni de limbaj nu ma pronunt, asa intelege sa reprezinte imaginea domniei sale ca magistrat, nu cobor la nivelul acesta. Dar ii multumesc ca a recunoscut ca a facut parte din echipe mixte.

Cristian Mihai Ban: Domnul Alistar nu a inteles nimic.”, transmite Lumea Justiției.