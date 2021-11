Conform informațiilor apărute în presă situația s-a petrecut în prima jumătate a anului 2020, însă de abia acum, Direcția Națională Anticorupție a intrat pe fir și a început investigațiile, în conextul în care Nelu Tătaru are în proprietate un apartament în București, de pe urma căruia încasează o chirie anuală de 42.000 de lei.

În ceea ce privește șirul evenimentelor, conform datelor din presaă, secretarul general Codrin Doru Lungu a fost detașat de pe funcția de auditor la Direcția de Audit Public Intern a ANAF pe funcția de secretar general adjunct la Ministerului Sănătății, decizia de numire fiind emisă de premierul Ludovic Orban pe 29 ianuarie 2020.

După ce a fost numit în funcție, Lungu ar fi solicitat o locuință de serviciu, pentru a putea locui în București, deși avea în proprietate o vilă în localitatea ilfoveană Cernica, aflată la 15 km de centrul Bucureștiului, unde locuia împreună cu soția și cei trei copii ai săi.

Astfel, pentru a satisface doleanța lui Codrin Lungu, Ministerul Sănătății a solicitat o locuință de serviciu de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS).

Ministerul Sănătății a închiriat astfel un apartament într-un bloc situat pe strada Dionisie Lupu nr. 74, lângă Ambasada Marii Britanii. Pentru apartamentul lui Codrin Doru Lungu, Ministerul Sănătății plătea o chirie lunară de 3.200 de lei, plus cheltuieli de întreținere cuprinse între 600 și 800 de lei. Adică aproximativ 4.000 de lei lunar, însă se pare că secretarul de stat nici nu ar fi locuit acolo.

Mai exact, informațiile apărute în presă arată că Codrin Doru Lungu ar fi pus apartamentul la dispoziția liberalului Nelu Tătaru care, în prima jumătate a anului 2020, în contextul în care ministrul Nelu Tătaru nu putea să beneficieze de locuință de la RAAPPS, întrucât deținea un apartament în București, de pe urma căruia încasa o chirie anuală de 42.000 de lei (3.500 de lei pe lună).

Cu cine ar fi locuit Nelu Tătaru în apartament

Totodată, informațiile mai spun că ministrul Nelu Tătaru nu a locuit singur în apartamentul închiriat de Ministerul Sănătății pentru Codrin Doru Lungu. Mai exact, alături de el ar mai fi fost și consilierul său personal, Lucian Timofticiuc, patronul publicației „Vremea Nouă”, din Vaslui.

Newsweek România l-a contactat pe Lucian Timofticiuc pentru a oferi declarații în acest sens. Acesta a recunoscut că a locuit în apartamentul închiriat de Ministerul Sănătății pentru Cosmin Lungu.

„Apartamentul din strada Dionisie Lupu în care eu am stat temporar, cât a fost stare de urgență, era al secretarului general adjunct Cosmin Lungu. Noi am avut câteva cazuri de COVID în minister și câteva zile a trebuit să stăm izolați până am făcut testele. Am stat împreună cu domnul Lungu. Stăteam cu toți acolo și nu ne duceam la familiile noastre tocmai pentru a nu fi probleme”, a spus Lucian Timofticiuc.

Pe 31 iulie, Codrin Doru Lungu a părăsit Ministerul Sănătății, atunci când i-a expirat detașarea pe funcția de secretar general adjunct, iar atunci ar fi încetat și contractul de închiriere semnat de Ministerul Sănătății cu RAAPPS. Întrebat dacă a locuit împreună cu ministrul Nelu Tătaru și consilierul Lucian Timofticiuc, Codrin Doru Lungu a evitat discuția.

La rândul său, contactat de sursa citată, Nelu Tătaru a refuzat să răspundă întrebărilor, pentru a clarifica de ce a folosit apartamentul închiriat de Ministerul Sănătății pentru Codrin Doru Lungu.

În acest context, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal în legătură cu apartamentul folosit de ministrul Nelu Tătaru. Mai multe surse anonime din DNA au precizat că în acest dosar au fost cerute documente de Ministerul Sănătății și au fost audiate mai multe persoane.

Pe de altă parte, DNA a transmis că liberalul Nelu Tătaru „nu are calitate de suspect sau inculpat în vreun dosar aflat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție”.