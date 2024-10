Comisia juridică a Camerei Deputaților a dat, luni, raport favorabil pentru încuviințarea percheziției informatice și domiciliare în cazul deputatului Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită.

Decizia a fost luată în unanimitate, conform președintelui Comisiei, Alina Tănăsescu (PSD).

Înainte de ședința Comisiei, Nelu Tătaru a susținut că este nevinovat și că nu a primit niciodată bani de la pacienți. Acesta a afirmat că dorește ca justiția să-și urmeze cursul corect și că este convins că nu a făcut nimic ilegal. Tătaru a menționat că majoritatea timpului său este petrecut în spital, unde își desfășoară activitatea de medic.

„Nu vreau decât să se facă dreptate. Sunt nevinovat. Nu am primit niciun ban. Ieri am văzut prima dată dosarul. Nu am atins niciun ban, au fost niște provocări. Nu am acceptat bani”, a declarat Tătaru.