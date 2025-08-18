ANALIZĂ XTB – Scandalul apelor minerale: Nestlé sau Danone, cine pierde mai mult?

O anchetă a presei franceze aruncă umbre grele asupra industriei apelor minerale. Concluziile ar putea influența atât consumatorii, cât și investitorii pe termen lung. Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, avertizează că Nestlé și Danone riscă presiuni crescânde asupra unor divizii care contribuie semnificativ la afacerile lor globale.

Investigația jurnaliștilor francezi arată că branduri emblematice, precum Cristaline (Sources Alma), dar și Vittel, Hépar, Contrex și Perrier (Nestlé), au fost supuse unor proceduri de microfiltrare sau tratare cu ultraviolete – metode permise în cazul apei de la robinet, dar interzise pentru apa minerală naturală conform reglementărilor europene.

Conform estimărilor, o treime din sortimentele de apă minerală din Franța ar fi vizate. În joc nu este sănătatea consumatorilor, ci dreptul de a comercializa aceste produse sub denumirea de „apă minerală naturală” – etichetă care presupune un standard de puritate și autenticitate.

Sectorul apelor minerale, cu peste 38.000 de locuri de muncă și exporturi anuale de 1 miliard de euro, este considerat strategic în Franța. După dezvăluiri, autoritățile au cerut Comisiei Europene să stabilească un nivel acceptabil de microfiltrare.

Nestlé a fost deja nevoită să-și ajusteze sistemele de filtrare, înlocuind echipamentele de 0,2 microni cu unele de 0,45 microni. În paralel, presiunile climatice complică situația: secetele repetate afectează calitatea și cantitatea surselor subterane, crescând riscul de contaminare cu reziduuri agricole.

Pe bursa din Zurich, Nestlé a pierdut 3,5% de la începutul anului. Deși vânzările organice au crescut, veniturile totale au scăzut, afectate de francul elvețian puternic și de costurile ridicate la materii prime. Divizia de ape minerale, cu o contribuție de 4% din cifra de afaceri, adaugă noi provocări unei conduceri deja criticate pentru dificultăți în alte segmente.

În contrast, acțiunile Danone au avansat cu 10,4%, susținute de brandurile Evian și Volvic. Compania a beneficiat de o cerere în creștere, inclusiv din China, dar vulnerabilitatea rămâne: peste 17% din veniturile sale provin din divizia de ape, ceea ce o face mai expusă decât Nestlé la eventuale limitări de producție generate de criza resurselor.

Atât Nestlé, cât și Danone se confruntă cu critici privind exploatarea resurselor. În Auvergne, comunitățile locale au acuzat Volvic de epuizarea rezervelor de apă, în timp ce în Spania protestele s-au intensificat după episoade de inundații, când populația a fost obligată să cumpere apă îmbuteliată importată, deși avea izvoare locale.

Creșterea frecvenței secetelor amplifică tensiunile sociale și economice. În acest context, companiile vor fi forțate să se adapteze la o regândire a politicilor publice privind utilizarea resurselor de apă.

Claudiu Cazacu subliniază că pentru investitorii pe termen lung scandalul nu trebuie privit izolat.

„Nu este doar o chestiune de etichetă, ci un semnal că apa – resursă strategică – devine un teren de reglementare strictă și de dispute comerciale. Vulnerabilitățile nu pot fi ignorate, iar modelele de business vor trebui ajustate.”

Schimbarea percepției publice, posibilele restricții asupra etichetării și limitările de producție ar putea remodela radical piața apelor minerale. În această ecuație, Danone pare momentan câștigător, dar pe termen lung ambele grupuri vor resimți presiunea conservării resurselor naturale.