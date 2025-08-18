Din cuprinsul articolului Dispute comerciale suplimentare

Oficialii europeni au subliniat că formulările referitoare la „barierele netarifare”, inclusiv Legea Serviciilor Digitale (DSA) a UE, reprezintă un punct sensibil. Washingtonul a solicitat posibilitatea de a negocia aceste reglementări, considerându-le restrictive pentru companiile americane din sectorul tehnologic. Comisia Europeană a respins însă orice relaxare a acestor norme, considerându-le esențiale pentru protejarea utilizatorilor online și combaterea dezinformării.

Acordul comercial, anunțat în iulie de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump, prevedea un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, jumătate față de nivelul inițial propus. Cu toate acestea, implementarea acestuia a fost întârziată din cauza disputelor legate de reglementările digitale.

În plus, se aștepta ca Trump să semneze un ordin executiv până la 15 august pentru reducerea tarifelor la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%. Cu toate acestea, un oficial american a indicat că această măsură va fi amânată până la finalizarea declarației comune.

Negocierile continuă, iar oficialii europeni sunt optimiști că acordul va fi finalizat până la sfârșitul săptămânii viitoare, deschizând calea pentru implementarea măsurilor comerciale convenite.

Pe lângă problemele digitale, administrația Trump a cerut clarificări privind momentul în care produsele americane, precum peștele și alimentele, ketchup, biscuiți, cacao și ulei de soia, vor beneficia de un acces mai bun pe piață și când UE va reduce tarifele pentru bunurile industriale americane.

Blocul european a subliniat că este imposibil să stabilească un calendar precis pentru procesele interne de aprobare, întrucât nu a decis încă cum va implementa modificările legale menite să reducă birocrația pentru importatorii americani. „Am făcut angajamente politice pe care intenționăm să le respectăm, cu condiția ca SUA să facă același lucru mai întâi, în această ordine,” a declarat un oficial european.

Un oficial american a precizat că „administratia Trump și UE au convenit asupra unui cadru pentru un acord cuprinzător. Ambele părți au fost clare că multe detalii urmau să fie stabilite ulterior. Administrația lucrează îndeaproape cu oficialii UE pentru a finaliza aceste detalii cât mai rapid posibil, pentru a extinde accesul pe piață pentru exporturile americane.”

Bruxellesul a renunțat pentru moment la obținerea unor excepții tarifare pentru vin și băuturi spirtoase, solicitate de Franța și Italia, cei mai mari exportatori europeni pentru aceste produse, notează Financial Times.