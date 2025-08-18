Românii care se confruntă cu pene de curent prelungite sau cu defectarea aparaturii electrocasnice din cauza variațiilor de tensiune pot beneficia de compensații financiare. Reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) stabilesc proceduri clare, însă puțini consumatori cunosc aceste drepturi.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 46/2021, despăgubirile pentru penele de curent se acordă automat, fără ca utilizatorii să depună cereri. Sumele trebuie evidențiate direct pe facturile emise de furnizorii de energie, pe baza datelor furnizate de operatorii de distribuție, scrie B1tv.ro.

Valoarea compensațiilor:

300 lei pentru rețelele de înaltă tensiune (110 kV)

200 lei pentru rețelele de medie tensiune

30 lei pentru rețelele de joasă tensiune

ANRE monitorizează respectarea acestor obligații atât prin controale proprii, cât și pe baza reclamațiilor trimise de consumatori.

Pentru întreruperile neplanificate, durata maximă admisă este:

4 ore în municipiile reședință de județ,

6 ore în celelalte orașe,

12 ore în mediul rural.

În cazul condițiilor meteorologice extreme, limitele cresc la 48 de ore pentru zonele urbane și 72 de ore pentru extravilan.

Pentru întreruperile planificate, durata maximă acceptată este de 8 ore, indiferent de localitate.

Dacă un echipament electrocasnic se strică din cauza unei supratensiuni, consumatorul are dreptul la despăgubiri conform Ordinului ANRE nr. 177/2015. Procedura presupune depunerea unei cereri scrise la furnizor sau la operatorul de rețea, în maximum 10 zile lucrătoare de la incident.

Documentele necesare includ:

dovada deținerii aparatului (factură, bon fiscal sau declarație pe proprie răspundere),

dovada reparației sau constatarea de la un service autorizat,

documente care atestă data achiziției.

Despăgubirea se calculează în funcție de vechimea produsului:

dacă durata de utilizare este mai mică decât cea medie declarată de producător, clientul primește o sumă proporțională cu valoarea de achiziție, dar nu mai puțin de 50%;

dacă durata de utilizare a fost depășită, compensația este echivalentă cu jumătate din valoarea minimă de piață a unui aparat similar.

Conform reglementărilor ANRE, despăgubirile sunt plătite doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: