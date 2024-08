Când rețeaua lui Coldea crease culoarele DNA-DIICOT-Justiție totul mergea șnur, se dădea aceeași sentință în linie dreaptă. Și nu mai trebuie să vrem asta, nici în sistemul de Justiție, nici în cel de Sănătate unde mereu Colegiul Medicilor rezolvă el tot, notează Simona Ionescu într-un editorial publicat de EVZ.ro.

Umbra lui Coldea prin Justiție

Azi am să scriu iar despre povestea dramatică prin care trece Maria, o adolescentă de 17 ani, pe care am cunoscut-o când a venit cu mama în redacția EVZ. Atunci era o copilă de 12 ani. Trăia o dramă, și din punct de vedere medical, și din cauza sistemului judiciar care a permis unor procurori să o cheme prin sălile tribunalelor ca pe un adult. Procurorii respectivi trebuiau să rezolve marele dosar Realitatea TV început prin 2006, când postul s-a rupt în două, când au apărut acuzațiile de spălare de bani, de delapidare, fraudă, fals în acte etc. Inculpați: patronul Sorin Ovidiu Vîntu și șefimea stației tv.

N-o mai lungesc, sunt informații publice despre care am mai scris, au fost și emisiuni tv, Rise Project a solicitat Curții de Apel informații despre repartizarea aleatorie a dosarului în care apare Maria Eftime, Ion Cristoiu a abordat și el subiectul într-un interviu recent cu adolescenta.

Cazul Maria nu e orice fel de caz pentru că el a fost investigat de procurorul Marius Voineag, azi șeful DNA. Și am să arăt de ce am pornit de la eliberarea doctorițelor de către a doua instanță, unde cei doi judecători de la CAB au cântărit probele procurorilor, dar și de ce o apreciez ca o acțiune de normalitate și care ține de independența magistraților. Până la finalul procesului privind spitalul Pantelimon însă mai e cale lungă.

Important de reținut este faptul că din marele Dosar Realitatea Media n-a mai rămas mai nimic

Important de reținut este faptul că din marele Dosar Realitatea Media n-a mai rămas mai nimic, inculpații cu răspundere directă au scăpat toți. Prescripție, achitare, clasare… Ce treabă are Maria în acestă poveste în care merg ca unse șinele procurorilor și ale judecătorilor de aproape 20 de ani?

Maria este fiica bolnavă de diabet de grad 1 a tatălui său, fost consilier al lui Sorin Ovidiu Vîntu, fără a fi angajat al companiei Realitatea. Acest tată a făcut greșeala de a-i dona un teren când avea vârsta de un an-doi și aflase de la doctori că, în timp, copila lui dependentă de insulină va avea nevoie de tratamente medicale foarte costisitoare. Părinții nu erau căsătoriți, iar tatăl așa a crezut că-și poate proteja fetița. Acest cadou însă i-a distrus Mariei copilăria, tot atât de mult ca și boala extrem de gravă de care suferă.

Este sistemul de Justiție la fel de bolnav ca acela de Sănătate?

DIICOT a început dosarul Realitatea Media Tv în 2008, investigând fapte petrecute în anii 2005-2006. Maria nu era născută. Totuși, procurorii au menționat copilul în actele de urmărire penală ca și adult în anul 2018 (ordonanta din 03.05.2018, raportul de constatare din 11.08.2017). A urmat procesul la Tribunalul București, iar instanța de fond a citat-o pe Maria ca adult și nu prin reprezentant legal, pentru că procurorii DIICOT (Marius Voineag, procuror de caz) nu au precizat nicăieri că e vorba de un minor. Fetița a primit citații acasă, era trecută pe ușa sălii de ședință din tribunal, cu toate că se încălca Codul de procedură penală. Ba i s-a comunicat și minuta instanței din 18.10.2021 tot în calitate de adult intimat.

A urmat instanța Curții de Apel care a preluat de la instanța de fond decizia pentru Maria și a păstrat această calitate pe portalul instanțelor de judecată fără ca minora Eftime Maria, în vârstă de 14 ani atunci, să fie „pârâtă” în acest dosar penal de spălare de bani. Ea era doar ghinionista proprietară a vreo 500-600 mp de teren pe care tatăl ei i-l donase când încă mai purta pamperși. Dar acest bun fusese sechestrat de procurori în vederea confiscării speciale, presupunând că tatăl a cumpărat acest teren din bani fraudați și l-a donat copilei. Ca să fie treaba-treabă, în dosar au fost incluse și mama Mariei, niciodată angajată la Realitatea Media, dar și bunica maternă care creștea nepoata. Suspiciuni rezonabile. Atât de rezonabile încât procesul nu s-a terminat nici acum.

E un dosar greu

E un dosar greu pentru că au fost și niște persoane „grele” în el. Dar felul în care a patinat pe culoarele justiției (după modelul grupării Coldea-Dumbravă) acest dosar e foarte dubios. În acești ani, cam toți procurorii și judecătorii care s-au învârtit în cadrul procesului aveau legături strânse. Ba fuseseră colegi de birou la DIICOT când s-a început lucrul la ancheta Realitatea Media, ba procurorul din 2006 a devenit judecător în dosarul din 2020, unii au fost brusc avansați și mutați la alte instanțe, altul s-a pensionat. Dar toate instanțele au păstrat aceeași abordare. Din cauza articolelor din presă, i-au dat însă minorei Maria calitatea de „intimată”.

Au căutat dreptatea și la Inspecția Judiciară

În urmă cu câteva luni mama Mariei, Lia Licănescu, s-a adresat cu un memoriu și Inspecției Judiciare de la Consiliul Superior al Magistraturii. Mama ei și bunica Mariei murise, epuizată de mersul în fața instanțelor și de grija nepoatei care, din cauza căderilor de glicemie, leșinase în tribunal. Femeia reclama și cerea ajutor legal ca să nu-i fie respinsă contestația depusă la instanță.

„Am ales și ultimele două soluții: sesizări către Inspecția Judiciară a CSM și către ministra Justiției, doamna Alina Gorghiu. Răspunsul de la Inspecție preciza că ,,nemodificarea situației de fapt justifică pronunțarea aceleași soluții” și ,,respingerea căii de atac va avea la bază aceleași considerente”. Cele doua afirmații demonstrează că soluția se știe și a fost stabilită în afara ședintei de judecată, care va avea loc pe 29 august. Practic, inspectorul șef al Inspecției judiciare, care n-are nicio competență în soluționarea dosarului, ne-a comunicat deja solutia instanței de respingere a contestație”, ne-a spus mama Mariei.

Maria a cerut audiență la ministrul Justiției Alina Gorghiu

Maria Eftime este acum în vacanță. Va intra în clasa a XII-a și, după atâția ani de experiență pe culoarele justiției și citire a codurilor penale, vrea să dea examen la facultatea de drept. Este pornită pe procurorul Marius Voineag care, prin introducerea ei în dosarul Realitatea Media, i-a bulversat copilăria. I-a scris doamnei Alina Gorghiu, solicitându-i o audiență.

Am să reproduc doar începutul din textul Mariei, măcar pentru a rămâne consemnat strigătul acestei copile căreia i se pare că Justiția îi fură un drept, nicidecum să-i facă dreptate.

„Am 17 ani si sunt insulinodependenta de la varsta de 1 an, inscriindu-ma in randul copiilor cu handicap grav si avand dreptul la insotitor permanent pana la varsta de 18 ani, mama mea insotindu-ma continuu oriunde ma deplasesz, inclusiv la liceu, unde sta permanent, la usa clasei. INTRUCAT NU SUNT DOAR ELEVA, CI SI PERSOANA INTERESATA, PROPUSA DE PROCURORUL VOINEAG PENTRU A PRIMI LA FINALUL DOSARULUI REALITATEA, O SANCTIUNE DE NATURA PENALA/MASURA DE SIGURANTA, CARE SE APLICA DOAR PERSOANELOR CARE AU SAVARSIT FAPTE PENALE, POTRIVIT ART.2 CP, ART.107 CP, ART.108 CP, va rog sa-mi acordati cateva minute din timpul dumneavoastra dedicat bunului mers al justitiei, in care sa pot afla motivarea masurilor pe care judecatorii le-au luat in privinta mea si care nu tin de solutionarea cauzei”.

Mai face o precizare importantă Maria în cererea de audiență

Mai face o precizare importantă Maria în cererea de audiență: „tatal meu nu este acuzat de vreo infractiune, ci este acuzat doar de simpla donatie, un act absolut legal prevazut de Codul civil. Port vreo vina pentru nestiinta de drept a procurorului Voineag care in rechizitoriu, la Cap. Incadrare juridica nu il acuza pe tatal meu nici de ascundere, nici de disimulare, nici de cunoașterea infracțiunii”.

Maria nu a primit niciun răspuns. Eu însă mă întreb: dacă o instanță (ICCJ) l-a achitat și i-a restituit toate bunurile sechestrate omului de afaceri Ioan Nicolae, acuzat de delapidare de DIICOT în dosarul Romgaz, de ce magistrații se abiționează să-i ia Mariei bucățica aia de teren, primită ca donație când avea doi ani? Se acoperă cu asta prejudiciul de la Realitatea? A fost și în acest mare dosar cu televiziunea lui Vîntu mâna lui Florian Coldea, așa cum Ioan Nicolae a mărturisit public că a fost victima generalului?