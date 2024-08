Cazul de la Spitalul Pantelimon. Robert Turcescu a vrut să înţeleagă de ce un judecător, în primă fază, a dat o decizie de arest preventiv pentru cele două doctoriţe. În motivare, judecătorul a folosit termeni duri la adresa cadrelor medicale.

La două săptămâni distanţă însă, alţi doi judecători au răsturnat decizia şi au dispus eliberarea doctoriţelor de la Spitalul Pantelimon. Dan Andronic a punctat că aceşti cei doi judecători au avut aceeaşi opinie.

Jurnalistul a completat că esenţial în această decizie este că nu s-a impus nicio măsură împotriva cadrelor medicale de la Spitalul Pantelimon. Măsura de arestare a fost considerată excesivă, iar cazul a fost rejudecat.

„Cred că am avut dreptate şi am răsuflat uşurat pentru soarta lor”, a mai spus Dan Andronic.

La rândul său, Robert Turcescu consideră năucitor faptul că eliberarea doctoriţelor a venit abia după două săptămâni. El spune că este ceva în neregulă cu sistemul de justiţie din România. Totul ar fi putut fi judecat în regim de urgenţă, în 24 sau 48 de ore, nu să fie ţinute în arest două săptămâni, spune Turcescu.

Cazul de la Spitalul Pantelimon. În discuţie a intervenit şi Mirel Curea. El este de părere că marasmul în care Traian Băsescu a băgat justiţia în anul 2005, atunci când în CSAT s-a permis apariţia Binomului Coldea-Kovesi-SRI-DNA, va mai dura multă vreme.

„Spun lucrul ăsta de vreo 20 de ani, m-am plictisit eu de mine însumi şi de ce spun. În timpul ăsta au fost lucruri care s-au petrecut la vedere. Toţi oamenii ăia nevinovaţi care au fost arestaţi, cu probe zero în dosare, ţinuţi în arest câte 6 luni, nu 2 săptămâni cât au stat bietele doctoriţe… ca apoi să se încheie pe achitarea «fapta nu există» sau «fapta nu e prevăzută de legea penală».

Revenind la cazul Spitalul Pantelimon, el adaugă că a avut informaţii încă de la început că în dosar nu există nicio probă consistentă. Sunt doar o serie de declaraţii ale infirmierelor şi asistentelor din unitatea medicală, plus un raport al legiştilor. Cât despre soluţii pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc, Mirel Curea sugerează următoarele:

„Trebuie revenit şi înlocuită în Codul de procedură sintagma «suspiciuni rezonabile» cu «indicii temeinice». Şi eu după ce beau două sticle de vine am nişte suspiciuni rezonabile că mi-au aterizat nişte extratereştri pe casă. Altceva este indiciul temeinic.

În al doilea rând, orice judecător să poată judeca mandate de arestare, de interceptare, nu judecători anume desemnaţi. Că judecători anume desemnaţi înseamnă că îţi intervin ăştia de sub mese, de sub scaune, de sub preş şi determină ei să fie desemnaţi anumiţi judecători.

Nu în ultimul rând, obligaţia sau permisiunea ca procurorii, în faza de urmărire penală, să apeleze în mod oficial la experţi. Pentru că aici noi nu vorbim de un procuror criminalist care anchetează o bâtă peste ceafă sau un topor în cap. Este foarte clar că ei au anchetat cu rea-credinţă miliţienească.”