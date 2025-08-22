Conform manualului de pregătire al KGB, agenții erau învățați să țină arma în mâna dreaptă, aproape de piept, și să se deplaseze cu partea stângă înainte. Acest tip de mișcare le permitea să scoată rapid arma în caz de confruntare.

Specialiștii cred că acest antrenament ar putea explica de ce Vladimir Putin păstrează o rigiditate vizibilă în mers, cu brațul drept aproape nemișcat.

„Conform manualului KGB, operativii erau instruiți să țină arma în mâna dreaptă aproape de piept și să se deplaseze cu o parte, de obicei stânga, probabil pentru a putea trage arma cât mai repede posibil când se confruntau cu un inamic”, au explicat experții.

Lord David Owen, fost șef al diplomației britanice, a declarat că fața lui Putin s-a schimbat radical, căpătând o formă ovală, diferită de cea de acum câțiva ani.

În opinia sa, nu este vorba despre botox sau operații estetice, ci despre folosirea steroizilor anabolizanți, substanțe care pot afecta aspectul fizic și pot amplifica ostilitatea unei persoane. Observațiile sale vin în contextul în care sănătatea liderului de la Kremlin este tot mai des pusă sub semnul întrebării.

„Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat acum are o față ovală”, a declarat Owen, pentru Times Radio, adăugând că „nu cred în teoriile care vorbesc despre chirurgie plastică sau botox”.

În perioada pandemiei, Putin a evitat contactul direct cu oamenii, iar oficialii care doreau să-l întâlnească erau obligați să intre în carantină. Episodul mesei lungi de șase metri la care a discutat cu Emmanuel Macron, în 2022, a devenit simbol al distanțării sale extreme.

Speculațiile au fost alimentate și de zvonurile privind existența unor sosii. Oficialii ruși au negat constant această teorie, dar chiar Putin a recunoscut într-un interviu din 2020 că i s-a propus, la începutul anilor 2000, să folosească o dublură din motive de securitate, idee pe care susține că a refuzat-o. Totuși, diplomați ucraineni au sugerat recent că la unele întâlniri internaționale ar fi participat un „alt Putin”.

Pentru a preveni scurgerile de informații despre sănătatea sa, Putin recurge la măsuri neobișnuite. Gărzile sale colectează excrementele într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia, iar în deplasări externe liderul călătorește cu propria toaletă.

De asemenea, garda de corp degustă mâncarea și se ocupă inclusiv de curățenie, conform unei investigații publicate de centrul independent Dossier.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, zvonurile privind sănătatea președintelui rus s-au amplificat. Deși recent Putin a recunoscut că are probleme de vedere, refuzând însă să poarte ochelari, nu a confirmat alte afecțiuni. În schimb, observațiile experților și schimbările vizibile la nivel fizic continuă să alimenteze suspiciuni despre starea sa reală de sănătate și despre stabilitatea psihică a liderului de la Kremlin.