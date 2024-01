În Dosarul Mineriadei din 1990 sunt anchetați, printre alții, fostul președinte Ion Iliescu și fostul premier Petre Roman. Încheierea ÎCCJ s-a pronunțat în urma unor contestații de puse de Moroşanu Tivilic Marian „Ceaușescu”, Radu Viorel şi Asociaţia 13-15 iunie 1990. Aceasta este definitivă.

În decembrie 2020, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis definitiv restituirea dosarului Mineriadei din 1990 la Parchetul Militar. În acest dosar, fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director SRI Virgil Măgureanu au fost trimiși în judecată. Restituirea a fost hotărâtă pentru a reface de la zero urmărirea penală, după ce toate probele adunate de procurori au fost anulate.

Instanța supremă a respins toate contestațiile depuse la dosar de către Parchetul General și părțile vătămate. Decizia a confirmat o hotărâre anterioară din 8 mai 2019. Aceasta a fost emisă de un judecător de cameră preliminară. El a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari și a dispus excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale.

În mai 2019, judecătorul de cameră preliminară a admis cererile și excepțiile invocate de inculpații din dosar, inclusiv fostul președinte Ion Iliescu. De asemenea, au fost luate în considerare excepțiile ridicate din oficiu de către magistrat.

„Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/P/2014 din 12 iunie 2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, sub următoarele aspecte: sub aspectul nelegalităţii constând în lipsa dispoziţiei de începere a urmăririi penale pentru faptele pretins comise de inculpaţii Iliescu Ion, Roman Petre, Voiculescu Gelu Voican, Măgureanu Virgil şi Florescu Mugurel Cristian în perioada 11-12 iunie 1990; sub aspectul nelegalităţii urmăririi penale efectuate în cauză după redeschiderea urmăririi penale în ceea ce priveşte comiterea infracţiunii de crime împotriva umanităţii în varianta normativă a uciderii unor persoane (art. 439 alin. (1) lit. a); în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, se arăta în decizia magistratului, menţinută de un alt complet de la ÎCCJ.