EXCLUSIV. Rareș Hopincă pregătește o investiție importantă în Sectorul 2: Vorbim de zona cea mai puternic emergentă din perspectiva business-ului de la nivel național

Zona Pipera, aflată în mare parte pe teritoriul Sectorului 2 al Capitalei, reprezintă unul dintre cele mai importante centre de business din România, generând aproximativ 3,5% din produsul intern brut național. Cu toate acestea, infrastructura zonei nu a ținut pasul cu dezvoltarea economică, iar autoritățile locale pregătesc mai multe proiecte pentru îmbunătățirea mobilității urbane. Printre acestea se numără extinderea Magistralei M2 de metrou, din zona Dimitrie Pompeiu până în apropierea căii ferate de la Petricani.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a prezentat stadiul acestui proiect în cadrul unei noi ediții a podcastului „Contrapunct”, realizat pe canalul de YouTube „HAI România!”. Discuția a vizat investițiile pregătite pentru nordul Capitalei, sursele de finanțare disponibile și dificultățile generate de infrastructura rămasă în urma dezvoltării imobiliare și economice.

Unul dintre subiectele abordate a fost dezvoltarea zonei Petricani, unde, în timpul campaniei electorale, Rareș Hopincă prezentase mai multe planuri de investiții. Printre acestea se numărau amenajarea unor pasaje rutiere, prelungirea liniei de metrou, construirea unui parc de 75 de hectare și realizarea unei săli polivalente cu cel puțin 8.000 de locuri.

Jurnalistul Radu Preda a solicitat clarificări privind proiectele care au trecut de la stadiul promisiunilor electorale la cel al demersurilor concrete, menționând că există referiri la unele dintre acestea și în bugetele Primăriei Sectorului 2.

„Aveți un sector ofertant, ca să spun așa. E un sector mare, important. Și aș vrea să începem cu un proiect, mă rog, îi spunem așa proiect pentru că el probabil este o sumă de mai multe proiecte, că se tot vorbește de regenerare urbană și așa mai departe. Am văzut că în campanie electorală ați făcut inclusiv o vizită cu premierul de atunci, domnul Ciolacu, în zona Petricani. Atunci spuneați că acolo se vor amenaja niște pasaje rotiere, se va prelungi metro-ul, va fi un parc de 75 de hectare, spuneați atunci, o sală polivalentă de minim 8.000 de locuri. Dintre toate astea, ce se regăsește acum printre proiectele concrete? Am găsit niște urme și prin bugetele primăriei, dar spuneți-ne dumneavoastră, ce se va face în acea zonă?”, a întrebat jurnalistul Radu Preda la începutul podcastului.

În răspunsul său, Rareș Hopincă a explicat că zona Pipera, situată în mare parte în Sectorul 2, este cea mai puternic emergentă zonă din perspectiva activității de business la nivel național. Aceasta generează aproximativ 3,5% din PIB-ul României, însă infrastructura nu a ținut pasul cu ritmul dezvoltării economice.

Primarul a precizat că există deja lucrări consistente în zonă, dar că sunt necesare investiții suplimentare pentru a răspunde nevoilor generate de dezvoltarea acesteia.

Potrivit edilului, încă din primele luni ale mandatului au început demersurile pentru realizarea proiectelor promise. Unul dintre pașii importanți a fost preluarea de la Ministerul Transporturilor a proiectului de extindere a Magistralei M2 de metrou, pe tronsonul dintre zona Dimitrie Pompeiu și proximitatea căii ferate de la Petricani.

Proiectul a beneficiat și de obținerea unor fonduri europene destinate primei etape, respectiv fazei de proiectare. În prezent, Primăria Sectorului 2 se află în procedură de licitație publică pentru selectarea proiectantului.

În ceea ce privește numărul stațiilor, două erau prevăzute în strategia Metrorex, însă soluțiile care vor fi implementate efectiv urmează să fie stabilite în urma studiului de fezabilitate. Prin urmare, configurația finală a extinderii va depinde de concluziile acestei analize.

Rareș Hopincă a subliniat că extinderea metroului este un proiect de lungă durată și presupune costuri importante, dar că demararea efectivă a etapelor necesare este esențială pentru ca investiția să poată fi finalizată.

„În primul rând, ca să pornim de la imaginea generală și să poziționăm foarte bine proiectul pe harta Bucureștiului și a Sectorului 2, trebuie să spunem că vorbim de zona cea mai puternic emergentă din perspectiva business-ului de la nivel național. Concret, zona Pipera, plasată în mare majoritate în Sectorul 2, produce aproximativ 3,5% din produsul intern brut național. Asta în condițiile în care vedem cu toții că infrastructura din această zonă a rămas în urmă. Avem lucrări consistente, dar e nevoie de mai mult. Încă din primele luni de mandat am început demersurile pentru proiectele promise, am preluat de la Ministerul Transporturilor extinderea metroului M2, din zona Dimitrie Pompeiu până în proximitatea căii ferate de la Petricani. Am obținut și fonduri europene pentru prima fază a proiectului. Două stații erau prevăzute în strategia Metrorex, dar este devăzut în urma studiului de fezabilitate. care vor fi efectiv soluțiile. Am obținut și fonduri europene pentru prima fază, pentru faza de proiectare a proiectului, iar fix în aceste momente suntem în procedura de licitație publică pentru selectarea proiectantului. Deci să spunem că acest proiect a început. Sigur, e un proiect de lungă durată, e un proiect costisitor, dar vedeți dumneavoastră că, indiferent cât de mare e proiectul, dacă nu începe odată, nu se va termina niciodată”, a spus Rareș Hopincă.

Un alt subiect important al discuției a fost finanțarea lucrărilor. Radu Preda a remarcat că fondurile europene obținute de primărie acoperă proiectarea, însă execuția va necesita resurse financiare suplimentare, pe care bugetul local nu pare să le poată asigura.

„Aveți asigurată finanțarea pentru proiectare, dar bănuiesc că va trebui să găsiți finanțare și pentru execuție, nu cred că bugetul sectorului poate să suporte”, a mai spus Radu Preda.

Rareș Hopincă a confirmat că bugetul Sectorului 2 nu poate suporta singur un asemenea proiect, mai ales în condițiile în care acesta a scăzut dramatic în ultimul an.

Primarul a explicat că proiectele de mobilitate urbană sustenabilă pot beneficia, de regulă, de un mix diversificat de surse de finanțare. Printre acestea se numără fondurile europene structurale, dar și colaborările cu instituțiile financiare internaționale.

În acest context, edilul a menționat posibilitatea accesării unor finanțări de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. De asemenea, a indicat că Banca Mondială ar putea reprezenta o altă sursă de finanțare pentru un proiect de asemenea amploare.

O altă variantă luată în calcul este finanțarea de la bugetul de stat. Această posibilitate este justificată de faptul că metroul se află în gestiunea unei companii naționale și reprezintă o infrastructură critică.

„Categoric. Bugetul sectorului nu, mai ales că a scăzut dramatic în ultimul an, bugetul sectorului nu poate suporta un astfel de proiect, dar… Proiectele de mobilitate urbană sustenabilă, de regulă, sunt finanțabile printr-un mix extrem de ofertant. Avem fonduri europene din fondurile structurale, putem avea colaborări cu instituțiile financiare internaționale, vorbim de Banca Europeană de Investiții, de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Putem vorbi chiar despre Banca Mondială atunci când ne uităm la soluții de finanțare ale unui astfel de proiect. În plus, evident, Metroul este în gestiunea unei companii naționale și atunci ne uităm inclusiv către bugetul de stat, pentru că este o infrastructură critică”, a mai spus Rareș Hopincă.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.