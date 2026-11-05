Generația Z pune tehnologia înaintea sănătății. Ce arată un studiu despre alegerile financiare ale tinerilor români

Tinerii români din Generația Z acordă o importanță mai mare asigurării dispozitivelor electronice decât protecției medicale, potrivit unui studiu realizat în octombrie 2026. Cercetarea arată că 95% dintre respondenții cu vârste între 16 și 23 de ani ar fi dispuși să plătească pentru a se proteja împotriva unor riscuri cotidiene. Telefoanele, laptopurile și mijloacele de transport individual se află printre principalele lor priorități. În schimb, asigurările de viață și pensiile private atrag interesul unui număr redus de participanți.

Tinerii din Generația Z sunt interesați în primul rând de asigurările care acoperă pierderea sau deteriorarea bunurilor utilizate frecvent, în timp ce protecția sănătății și a veniturilor ocupă poziții secundare în preferințele lor.

Potrivit cercetării InZights, realizată de Cult Research pentru Life Is Hard (LIH) și prezentată recent la evenimentul Technology Insurance Days (TID) 2026, 45% dintre tinerii intervievați ar alege să își asigure telefonul, laptopul sau datele personale.

Pe locul următor se află protecția mijloacelor de transport, precum trotinetele, bicicletele și automobilele utilizate prin servicii de car-sharing, opțiune indicată de 37% dintre respondenți.

Asigurările și abonamentele medicale flexibile sunt preferate de 27% dintre participanți, în timp ce 17% ar opta pentru o formă de protecție financiară în cazul incapacității de muncă.

Totodată, 16% dintre tinerii chestionați ar fi interesați de produse care permit recuperarea cheltuielilor pentru participarea la un festival sau pentru o călătorie anulată ori ratată.

Preferințele Generației Z în materie de asigurări se modifică odată cu înaintarea în vârstă, iar pentru respondenții care au depășit 22 de ani, protejarea mijloacelor de transport devine principala preocupare.

Datele studiului arată că 42% dintre tinerii din această categorie de vârstă acordă prioritate asigurărilor pentru mobilitate, în timp ce 30% sunt interesați de protecția sănătății.

În același timp, 15% dintre respondenții din această categorie ar alege produse care să le protejeze veniturile obținute din activități independente, inclusiv din freelancing.

Rezultatele evidențiază diferențe între prioritățile participanților mai tineri și cele ale respondenților de 22-23 de ani, în special în privința transportului, sănătății și siguranței veniturilor.

Comportamentul financiar al Generației Z indică un interes ridicat pentru economisire, însă banii puși deoparte sunt destinați în principal cheltuielilor neprevăzute și obiectivelor personale pe termen scurt.

Conform cercetării, 68% dintre tinerii intervievați declară că economisesc, dar numai 10% iau în calcul o pensie privată sau o asigurare de viață.

Pentru 54% dintre respondenți, principalul motiv al economisirii îl reprezintă constituirea unei rezerve financiare pentru situații neprevăzute, în timp ce 51% strâng bani pentru călătorii.

Astfel, deși majoritatea participanților declară că pun bani deoparte, produsele financiare destinate protecției pe termen lung sunt menționate mult mai rar decât economiile pentru urgențe sau vacanțe.

Modul în care tinerii din Generația Z doresc să achiziționeze asigurări diferă în funcție de vârstă și de preferințele privind interacțiunea cu furnizorii acestor servicii.

Potrivit studiului, 33% dintre respondenți ar prefera să gestioneze întregul proces printr-o aplicație digitală, fără să fie necesară interacțiunea directă cu un consultant.

Alți 29% aleg consultanța tradițională, prin intermediul unui broker sau agent de asigurări, în timp ce 23% preferă o soluție mixtă. Aceștia ar compara ofertele online, urmând să confirme alegerea printr-o discuție pe chat sau WhatsApp cu o persoană.

În plus, 11% dintre participanți ar dori ca asigurarea să fie inclusă direct în achiziția unui bilet de festival, a unei vacanțe sau a unui alt produs.

În ansamblu, 67% dintre tinerii chestionați preferă să înceapă procesul de informare sau achiziție în mediul digital, însă 52% consideră importantă și posibilitatea de a interacționa cu o persoană reală pe parcursul informării.

Diferențele dintre grupele de vârstă sunt vizibile și în alegerea canalului de comunicare. În rândul adolescenților de 16-18 ani, 41% preferă interacțiunea cu un agent, în timp ce pentru categoria 22-23 de ani aplicațiile digitale reprezintă prima opțiune, cu 39%, comparativ cu 22% pentru consultanța oferită de un agent.

Cercetarea InZights a fost desfășurată online, la nivel național, în perioada 10-12 octombrie 2026, pe un eșantion de 401 respondenți cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani.

Potrivit datelor metodologice prezentate, studiul are o marjă de eroare declarată de ±4,8 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.

Life Is Hard S.A., compania pentru care a fost realizată cercetarea, este prima societate românească de software listată la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, segmentul Premium. Din anul 2021, compania face parte din indicele BET AeRO.