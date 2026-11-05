Bruiaj GPS masiv pe Flancul Estic al NATO. România se află printre țările afectate de interferențele semnalelor de navigație

SURSA FOTO: itamilradar - Bruiaj pe Flancul de Est

Interferențe puternice ale semnalelor GPS au fost semnalate în ultimele zile pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în România și Bulgaria. Perturbările afectează navigația prin satelit în mai multe regiuni din apropierea frontierelor cu Rusia, Belarus și Ucraina. O hartă realizată pe baza datelor de monitorizare a traficului aerian indică zone extinse în care au fost înregistrate anomalii ale semnalelor de navigație la 3 noiembrie 2026. Fenomenul a fost observat și în regiunea Mării Baltice, unde incidente similare au fost raportate anterior.

Bruiajul GPS semnalat pe Flancul Estic al NATO afectează o regiune extinsă, care include statele baltice, estul Europei și zona Mării Negre, potrivit datelor colectate de platformele specializate în monitorizarea traficului aerian.

Site-uri precum Flightradar24 au evidențiat perturbări importante ale sistemelor de navigație prin satelit, iar informațiile prezentate de Militarnyi.com indică interferențe semnificative în apropierea regiunii ruse Kaliningrad, în Lituania, estul Poloniei, România și Bulgaria.

Proiectul de analiză a informațiilor din surse deschise OSINT ItaMilRadar a publicat o hartă a interferențelor GPS înregistrate la 3 noiembrie 2026, utilizând date furnizate de serviciul AirNav Radar.

Yesterday’s jamming map is particularly interesting. Virtually the entire eastern flank of NATO is affected by strong, geographically concentrated jamming along the eastern border. https://t.co/eOuqdyiepm — itamilradar (@ItaMilRadar) November 4, 2026

Conform acestei monitorizări, cele mai mari concentrații de perturbări au fost identificate în apropierea frontierelor statelor NATO cu Rusia, Belarus și Ucraina.

Printre zonele în care au fost observate interferențe puternice se numără regiunea Kaliningrad, teritoriul Lituaniei, estul Poloniei, România, Bulgaria și partea vestică a Mării Negre.

Distribuția geografică a perturbărilor GPS arată că fenomenul nu este limitat la teritoriul statelor membre NATO, fiind identificate anomalii ale navigației prin satelit și în mai multe regiuni din afara Alianței.

Interferențe de intensitate mai redusă au fost observate deasupra Belarusului, în vestul Rusiei, în Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, și în regiunea Caucazului.

🇷🇺⚡️🇪🇺Massive GPS/GNSS jamming recorded along NATO’s eastern flank A map dated November 3 highlights the concentration of satellite navigation interference along NATO’s eastern borders. The disruption zones are primarily located in border regions, suggesting the operation of ground-based electronic warfare systems. Such jamming can affect aviation navigation systems, drones, and other equipment relying on satellite positioning. — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) November 4, 2026

Publicația Defence Blog a remarcat că distribuția geografică a acestor interferențe coincide parțial cu zonele traversate de rutele de zbor utilizate de dronele de atac rusești.

Această suprapunere indică o corespondență geografică între zonele afectate de perturbările navigației și anumite trasee ale dronelor, fără să stabilească, prin ea însăși, originea fiecărui semnal de bruiaj.

Perturbările sistemelor de navigație prin satelit au fost semnalate în mod repetat în regiunea baltică, unde Rusia utilizează echipamente de război electronic pentru a afecta funcționarea semnalelor GPS.

Potrivit informațiilor prezentate, sistemele rusești amplasate în regiunea Kaliningrad sunt folosite atât pentru bruiaj, cât și pentru falsificarea semnalelor de navigație, metode care pot influența traseele dronelor de atac ucrainene.

Bruiajul presupune perturbarea recepției semnalelor GPS, în timp ce falsificarea, cunoscută și sub denumirea de spoofing, constă în transmiterea unor semnale de navigație false către dispozitivele care utilizează poziționarea prin satelit.

În cazul dronelor, recepționarea unor coordonate false poate determina calcularea eronată a poziției și devierea de la traseul programat. Astfel, aparatele pot ajunge în alte zone decât cele prevăzute inițial, inclusiv în direcția statelor baltice sau a Finlandei.

Autoritățile finlandeze au semnalat anterior o creștere a perturbărilor sistemelor de navigație prin satelit în zonele maritime din apropierea frontierelor țării.

În luna mai, Poliția de Frontieră din Finlanda a raportat intensificarea bruiajului GPS atribuit Rusiei în regiunea Mării Baltice.

Cele mai importante perturbări au fost semnalate în Marea Arhipelagului și în zona Mării Åland, regiuni în care navigația maritimă depinde inclusiv de sistemele de poziționare prin satelit.

Incidente similare au fost raportate și în Danemarca, unde autoritățile au constatat, în luna august, un nivel record atât al numărului de perturbări ale sistemelor de navigație prin satelit, cât și al duratei acestora.

Unul dintre cazurile semnalate a implicat nava de mărfuri Saturn, al cărei echipaj a raportat pierderea semnalului GPS pentru aproximativ 24 de ore.

Incidentul s-a produs în timpul unei călătorii maritime între portul polonez Gdańsk și zona situată la sud de insula suedeză Gotland, pe o rută din Marea Baltică.