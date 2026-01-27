Germania, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit și Suedia au transmis luni un avertisment comun privind intensificarea interferențelor asupra Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS) și manipularea Sistemului de Identificare Automată (AIS), fenomene observate tot mai des în regiunea Mării Baltice și a Mării Nordului.

Potrivit documentului, aceste practici afectează direct siguranța navelor comerciale și militare, dar și capacitatea de intervenție în situații de urgență pe mare.

„Ne confruntăm cu apariția unor noi situații de securitate din cauza interferenței tot mai mari a GNSS în apele europene, în special în regiunea Mării Baltice. Aceste tulburări, care provin din Federația Rusă, degradează siguranța navelor internaționale. Toate navele sunt în pericol”, avertizează țările semnatare.

Statele semnatare atrag atenția că falsificarea sau dezactivarea sistemului AIS subminează coordonarea traficului maritim și răspunsul la incidente.

„Falsificarea datelor AIS subminează siguranța maritimă, crește riscul de accidente și împiedică serios operațiunile de salvare”, se arată în scrisoarea comună.

AIS este un instrument esențial pentru identificarea navelor, evitarea coliziunilor și coordonarea operațiunilor de salvare, iar manipularea sa creează vulnerabilități majore în zonele intens tranzitate.

În document, cele 14 state solicită recunoașterea oficială a interferențelor GNSS și a manipulării AIS ca amenințări directe la adresa siguranței și securității maritime. De asemenea, cer autorităților de coastă să se asigure că navele sunt echipate corespunzător și că echipajele sunt instruite pentru operarea în condiții de întrerupere a semnalelor de navigație.

Un punct-cheie al apelului vizează dezvoltarea și cooperarea internațională pentru implementarea unor sisteme alternative de radionavigație terestră, care să poată fi utilizate în cazul pierderii sau degradării semnalului GNSS.

„Subliniem că implementarea deplină și consecventă a reglementărilor Organizației Maritime Internaționale este esențială pentru a asigura siguranța maritimă, buna funcționare a transportului maritim și protecția marinarilor și a mediului marin”, subliniază semnatarii.

Scrisoarea atrage atenția și asupra utilizării tot mai frecvente de către Rusia a așa-numitei „flote-fantomă”, folosită pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Aceste nave navighează adesea cu sistemul AIS dezactivat, ceea ce amplifică riscul de coliziuni și incidente maritime.

Suedia a avertizat anterior că această flotă ar putea fi implicată inclusiv în operațiuni de spionaj sau sabotaj. Din ianuarie 2024, autoritățile suedeze au constatat perturbări semnificative ale semnalului GPS în Marea Baltică, iar comandantul marinei suedeze a acuzat direct Rusia de aceste acțiuni, solicitând sprijin din partea NATO.

Potrivit semnatarilor, interferențele sunt folosite atât pentru a induce insecuritate, cât și pentru a ascunde mișcările navelor militare sau ale flotei-fantomă, ceea ce transformă regiunea într-un punct sensibil pentru siguranța maritimă europeană.