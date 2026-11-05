Scandalul transporturilor ilegale de porci a ajuns în atenția procurorilor. Câți bani ar fi primit polițiștii de frontieră pentru a închide ochii

Patru polițiști de frontieră de la Nădlac sunt urmăriți penal într-un dosar de luare de mită, fiind suspectați că au primit bani pentru a permite intrarea în România a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documentele obligatorii. Joi, 5 noiembrie 2026, anchetatorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în județele Arad și Timiș. Cercetările vizează fapte de dare și luare de mită, care ar fi fost comise în 2025 și 2026. Dosarul face parte din „Operațiunea Jupiter”, desfășurată la nivel național.

Patru agenți ai Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Nădlac sunt vizați de o anchetă penală privind presupusa încasare a unor sume de bani pentru a permite introducerea în România a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documente de proveniență și fără avize sanitar-veterinare.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, joi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției Generale Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție Arad au efectuat cinci percheziții domiciliare în județele Arad și Timiș.

Acțiunile au fost desfășurate într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de dare și luare de mită. Prin ordonanța unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de cei patru agenți de poliție.

Anchetatorii suspectează că polițiștii ar fi acceptat bani în schimbul permiterii accesului pe teritoriul României al unor transporturi de animale pentru care nu existau documentele legale de însoțire a mărfii, acte de proveniență sau avize sanitar-veterinare.

Cercetările procurorilor indică faptul că presupusele fapte de corupție ar fi avut loc în mai multe etape, în perioada 2025–2026, fiind identificate trei date la care agenții de frontieră ar fi solicitat și încasat bani.

Mai exact, anchetatorii au stabilit că, la 27 mai 2025, 8 decembrie 2025 și 12 martie 2026, polițiștii ar fi pretins și primit sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru a permite intrarea în România a unor transporturi de porci provenite din Ungaria.

Transporturile vizate nu ar fi fost însoțite de documentele legale necesare, inclusiv actele care atestă proveniența animalelor și avizele sanitar-veterinare.

Unul dintre episoadele documentate de anchetatori s-a petrecut în seara zilei de 12 martie 2026, în zona fostului punct de trecere a frontierei Nădlac I, unde un colaborator al organelor de cercetare penală și un investigator sub acoperire au intrat în România din Ungaria.

Conform informațiilor prezentate de procurori, cei doi se deplasau cu o autoutilitară Mercedes Sprinter, care nu transporta porci în momentul respectiv. După trecerea frontierei, șoferul a oprit în apropierea unui echipaj de poliție.

„În data de 12 martie 2026, în jurul orei 22.30, colaboratorul cu identitate reală O. M. se deplasa cu autoutilitara personală, marca Mercedes Sprinter, fără a fi încărcată cu porci, venind din Ungaria, împreună cu un investigator sub acoperire, care se afla pe locul din dreapta. După ce au intrat pe teritoriul României în zona fostului PTF Nădlac I, colaboratorul a oprit autoutilitara în apropiere unei maşini de poliţie în care se aflau doi agenţi de poliţie”, precizează sursa citată.

Ulterior, unul dintre cei doi polițiști aflați în autospecială ar fi coborât și s-ar fi apropiat de autoutilitara condusă de colaboratorul identificat prin inițialele O. M.

Potrivit anchetatorilor, agentul ar fi solicitat inițial 200 de euro, acceptând ulterior 800 de lei pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale și pentru a nu confisca porcii care urmau să fie transportați din Ungaria fără documentele obligatorii.

Investigația privind presupusele fapte de corupție de la frontiera cu Ungaria este inclusă în „Operațiunea Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul acestei acțiuni, procurorii și polițiștii Direcției Generale Anticorupție au desfășurat perchezițiile din județele Arad și Timiș pentru administrarea probelor în dosarul privind presupusele infracțiuni de dare și luare de mită.

Cei patru agenți de la SPF Nădlac au calitatea de suspecți în cadrul urmăririi penale, fără ca această etapă procedurală să reprezinte o constatare definitivă a vinovăției.