500 de euro pentru permis auto sau certificat de înmatriculare. DNA, descinderi în București și Ilfov la polițiști și școli de șoferi

Procurorii DNA au descins marți în 15 locații din București și Ilfov, într-un dosar de corupție care vizează polițiști de la Serviciul de Permise și Înmatriculări Ilfov și angajați ai unor școli de șoferi. Aceștia sunt suspectați că ar fi primit mită pentru programări peste rând, promovarea probei practice și urgentarea procedurilor administrative, sumele ajungând, în unele cazuri, la 500 de euro.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează marți, 13 octombrie, percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar de corupție în care sunt vizați polițiști de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, precum și angajați ai unor școli de șoferi.

Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi primit bani pentru programări preferențiale la examenul auto, facilitarea promovării probei practice și urgentarea procedurilor de înmatriculare.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii din cadrul Secției de combatere a corupției efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează presupuse fapte de corupție comise în cursul anului 2026.

În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, anchetatorii desfășoară percheziții în 15 locații din București și județul Ilfov. Printre acestea se numără sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.

Surse judiciare au precizat că instituția publică vizată ar fi Serviciul de Permise și Înmatriculări Ilfov. Potrivit unor surse Digi24, dosarul vizează mai mulți polițiști suspectați că ar fi primit mită pentru a soluționa mai rapid anumite solicitări ale cetățenilor.

Conform informațiilor comunicate de DNA, suspiciunile vizează polițiști din cadrul serviciului din Ilfov și presupuşi complici din rândul angajaților școlilor de șoferi. Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Printre faptele investigate se numără programarea preferențială, peste rând, a unor candidați la proba practică pentru obținerea permisului de conducere și facilitarea promovării examenului auto.

De asemenea, anchetatorii verifică suspiciuni privind urgentarea soluționării cererilor pentru eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, precum și a procedurilor de emitere a certificatelor și plăcuțelor de înmatriculare.

Potrivit surselor Digi24, în unele cazuri, sumele oferite ar fi ajuns până la 500 de euro. Ancheta urmărește să stabilească împrejurările în care ar fi fost date și primite aceste sume, precum și implicarea persoanelor vizate.

Investigația DNA privește suspiciuni de corupție legate atât de examenul pentru obținerea permisului de conducere, cât și de operațiunile administrative desfășurate de serviciul din Ilfov.

Programările preferențiale și presupusa facilitare a promovării probei practice reprezintă una dintre componentele dosarului. Cealaltă vizează posibile intervenții pentru urgentarea unor cereri privind documentele de conducere și înmatricularea vehiculelor.

Perchezițiile au loc în cadrul cercetărilor penale, iar informațiile prezentate de anchetatori și de sursele citate descriu suspiciuni care urmează să fie verificate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar stabilirea eventualei răspunderi penale revine organelor judiciare.