Alexandru Nazare a început pregătirile pentru bugetul pe 2027: Decizii bazate pe date complete, cheltuieli justificate și resurse reale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat începerea discuțiilor pentru construcția bugetului de stat pe 2027. Ministerele trebuie să transmită până pe 9 noiembrie propunerile restante privind limitele de cheltuieli, iar până pe 11 noiembrie să completeze datele referitoare la investiții, fonduri europene și programe bugetare.

Alexandru Nazare a anunțat joi, 5 noiembrie, că discuțiile pentru construcția bugetului României pentru anul 2027 au început în ședința de Guvern.

Procesul se desfășoară prin intermediul platformei informatice eBuget NG, un sistem realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care va fi utilizat atât pentru elaborarea bugetului de anul viitor, cât și pentru estimările aferente perioadei 2028-2030.

Potrivit postării de pe pagina de Facebook a ministrului Finanțelor, la data de 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanțelor propunerile privind limitele de cheltuieli.

Datele referitoare la investiții, fonduri europene, cheltuieli de personal și programe bugetare se află însă încă în curs de completare. Unele instituții au avansat mai repede în proces, în timp ce altele trebuie să recupereze întârzierile.

Ministrul Finanțelor a solicitat transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie. Ulterior, până miercuri, 11 noiembrie, instituțiile trebuie să verifice și să completeze informațiile pentru toate sursele de finanțare și componentele solicitate.

O altă etapă importantă a pregătirii bugetului presupune identificarea proiectelor și programelor care nu vor mai beneficia de finanțare începând cu anul 2027. Această analiză trebuie realizată de instituții împreună cu Ministerul Finanțelor.

Alexandru Nazare a explicat că noul sistem informatic permite analizarea transparentă a solicitărilor instituțiilor, a justificărilor pentru programele bugetare și a necesarului de finanțare pentru investiții. Autoritățile trebuie să identifice obligațiile deja asumate, costurile necesare continuării proiectelor și rezultatele pe care le susține fiecare alocare bugetară.

Ministrul a precizat că solicitările introduse în platformă nu înseamnă automat că respectivele sume vor fi aprobate. Limitele de cheltuieli vor fi propuse în funcție de informațiile centralizate și de estimările privind veniturile statului, urmând să fie aprobate de Guvern.

Potrivit lui Alexandru Nazare, bugetul pentru 2027 trebuie construit în funcție de resursele care pot fi finanțate în mod realist și cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul a atras atenția că un buget credibil, alături de rezultatele execuției bugetare din acest an, va conta în evaluările agențiilor de rating programate la începutul anului viitor.

Respectarea angajamentelor și menținerea disciplinei fiscale ar putea crea condițiile pentru trecerea perspectivei de rating a României de la negativă la stabilă, fără ca această evoluție să fie garantată.

Alexandru Nazare a explicat că reducerea deficitului urmărește și diminuarea presiunii exercitate de împrumuturile statului asupra costurilor de finanțare. În condițiile în care statul atrage volume mari de bani, resursele disponibile pentru investițiile private pot fi limitate.

În plus, în 2027, odată cu încheierea PNRR, utilizarea eficientă a fondurilor europene disponibile, colectarea sustenabilă a veniturilor și stimularea investițiilor private vor deveni și mai importante, a mai transmis ministrul Finanțelor.