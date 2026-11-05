Alexandru Nazare a început pregătirile pentru bugetul pe 2027: Decizii bazate pe date complete, cheltuieli justificate și resurse reale
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat începerea discuțiilor pentru construcția bugetului de stat pe 2027. Ministerele trebuie să transmită până pe 9 noiembrie propunerile restante privind limitele de cheltuieli, iar până pe 11 noiembrie să completeze datele referitoare la investiții, fonduri europene și programe bugetare.
Ministerul Finanțelor a început construcția bugetului pentru anul 2027 prin platforma eBuget NG, anunță Alexandru Nazare
Alexandru Nazare a anunțat joi, 5 noiembrie, că discuțiile pentru construcția bugetului României pentru anul 2027 au început în ședința de Guvern.
Procesul se desfășoară prin intermediul platformei informatice eBuget NG, un sistem realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care va fi utilizat atât pentru elaborarea bugetului de anul viitor, cât și pentru estimările aferente perioadei 2028-2030.
Potrivit postării de pe pagina de Facebook a ministrului Finanțelor, la data de 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanțelor propunerile privind limitele de cheltuieli.
Datele referitoare la investiții, fonduri europene, cheltuieli de personal și programe bugetare se află însă încă în curs de completare. Unele instituții au avansat mai repede în proces, în timp ce altele trebuie să recupereze întârzierile.
Ministrul Finanțelor a solicitat transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie. Ulterior, până miercuri, 11 noiembrie, instituțiile trebuie să verifice și să completeze informațiile pentru toate sursele de finanțare și componentele solicitate.
Ministerele trebuie să clarifice ce proiecte și programe nu vor mai primi bani din 2027
O altă etapă importantă a pregătirii bugetului presupune identificarea proiectelor și programelor care nu vor mai beneficia de finanțare începând cu anul 2027. Această analiză trebuie realizată de instituții împreună cu Ministerul Finanțelor.
Alexandru Nazare a explicat că noul sistem informatic permite analizarea transparentă a solicitărilor instituțiilor, a justificărilor pentru programele bugetare și a necesarului de finanțare pentru investiții. Autoritățile trebuie să identifice obligațiile deja asumate, costurile necesare continuării proiectelor și rezultatele pe care le susține fiecare alocare bugetară.
Ministrul a precizat că solicitările introduse în platformă nu înseamnă automat că respectivele sume vor fi aprobate. Limitele de cheltuieli vor fi propuse în funcție de informațiile centralizate și de estimările privind veniturile statului, urmând să fie aprobate de Guvern.
Reducerea deficitului bugetar și evaluările agențiilor de rating influențează construcția bugetului
Potrivit lui Alexandru Nazare, bugetul pentru 2027 trebuie construit în funcție de resursele care pot fi finanțate în mod realist și cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.
Ministrul a atras atenția că un buget credibil, alături de rezultatele execuției bugetare din acest an, va conta în evaluările agențiilor de rating programate la începutul anului viitor.
Respectarea angajamentelor și menținerea disciplinei fiscale ar putea crea condițiile pentru trecerea perspectivei de rating a României de la negativă la stabilă, fără ca această evoluție să fie garantată.
Alexandru Nazare a explicat că reducerea deficitului urmărește și diminuarea presiunii exercitate de împrumuturile statului asupra costurilor de finanțare. În condițiile în care statul atrage volume mari de bani, resursele disponibile pentru investițiile private pot fi limitate.
În plus, în 2027, odată cu încheierea PNRR, utilizarea eficientă a fondurilor europene disponibile, colectarea sustenabilă a veniturilor și stimularea investițiilor private vor deveni și mai importante, a mai transmis ministrul Finanțelor.
Postarea integrală a lui Alexandru Nazare
„O nouă paradigmă în gestionarea sustenabilă a finanțelor publice, prin modul de construcție a bugetului României: decizii bazate pe date complete, cheltuieli justificate și resurse reale.
Am început concret, în ședința de Guvern de azi, discuțiile pentru construcția bugetului pe anul 2027. Am prezentat nota Ministerului Finanțelor privind stadiul introducerii datelor de către ministere și celelalte instituții în platforma eBuget NG, noul sistem informatic realizat prin PNRR, prin intermediul căruia construim bugetul anului viitor și estimările pentru perioada 2028 – 2030.
La 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanțelor propunerile de limite de cheltuieli. Este un pas important la acest moment, iar datele privind investițiile, fondurile europene, cheltuielile de personal și programele bugetare sunt încă în curs de completare. Unele instituții sunt avansate, altele trebuie să recupereze întârzierile.
Am cerut finalizarea și transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, iar până miercuri, 11 noiembrie, verificarea și completarea datelor pentru toate sursele de finanțare și componentele solicitate. Tot în această etapă trebuie clarificate, împreună cu Ministerul Finanțelor, proiectele și programele care nu vor mai fi finanțate începând cu 2027.
Digitalizarea bugetului trebuie să însemne o fundamentare mai bună a deciziilor şi un nivel mai ridicat de asumare. Noua platformă ne permite să analizăm transparent solicitările instituțiilor, justificările programelor și necesarul pentru investiții. Avem nevoie să știm ce obligații sunt deja asumate, cât costă continuarea proiectelor și ce rezultate susține fiecare alocare.
Pe baza acestor informații și a estimărilor de venituri, vom propune limitele de cheltuieli care vor fi aprobate de Guvern. Solicitările introduse în platformă nu reprezintă automat alocări aprobate. Bugetul pentru 2027 trebuie construit pornind de la ceea ce putem realist finanța, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului.
Miza depășește distribuirea sumelor între instituții. Un buget credibil pentru 2027, alături de rezultatele execuției din acest an, sunt esențiale în evaluările agențiilor de rating de la începutul anului viitor. Menținerea disciplinei și respectarea angajamentelor pot crea, ulterior, condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei de la negativă la stabilă. Aceasta este o posibilitate pe care trebuie să o susținem continuu prin rezultate, nu un obiectiv garantat.
Reducem deficitul pentru a crea condiții mai bune de finanțare și dezvoltare a economiei. Când statul se împrumută foarte mult, absoarbe resurse care ar putea finanța investiții private și menține presiunea asupra costului banilor. Consolidarea credibilă poate diminua această presiune și poate lăsa mai mult spațiu pentru finanțarea companiilor.
În 2027, odată cu încheierea PNRR, devine și mai important să folosim eficient fondurile europene disponibile, să ne bazăm pe venituri colectate în mod sustenabil și să încurajăm investițiile private.
Responsabilitatea perioadei următoare este să construim un buget credibil, care poate fi executat, care susține investițiile și care întărește încrederea în economia României”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook, joi, 5 noiembrie.
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