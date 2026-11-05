Călin Georgescu le-a transmis un mesaj românilor care îi scriu în arest: Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Se aude cum bate inima voastră 

Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie 2026, un mesaj adresat persoanelor care i-au trimis scrisori în perioada detenției sale la Arestul Central al Poliției Capitalei. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a mulțumit susținătorilor și a vorbit despre credință, iubire și solidaritate. Mesajul a fost publicat pe Facebook de soția sa, Cristela Georgescu, care a explicat cum comunică acesta din arest. Declarațiile apar în contextul protestelor organizate în București și al procedurilor judiciare privind măsura preventivă dispusă în cazul său.

Călin Georgescu a adresat un mesaj de mulțumire persoanelor care i-au scris în perioada în care se află în Arestul Central al Poliției Capitalei, afirmând că scrisorile primite au o semnificație personală importantă pentru el.

Într-o postare publicată joi pe pagina sa de Facebook, prin intermediul soției sale, Cristela Georgescu, fostul candidat la Președinția României a vorbit despre emoțiile provocate de mesajele susținătorilor.

„Dragii mei, Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi”, se arată în mesajul semnat de Călin Georgescu.

Fostul candidat a continuat mesajul cu referiri la solidaritate și la importanța relațiilor dintre oameni, susținând că acestea pot fi păstrate inclusiv în condițiile separării fizice.

„Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat”, mai transmite fostul candidat.

În ultima parte a mesajului, Georgescu a făcut referire la credința religioasă și la viitorul României.

„Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a transmis Călin Georgescu, în mesajul datat 5 noiembrie 2026.

Cristela Georgescu a oferit explicații despre modalitatea prin care sunt transmise declarațiile soțului său, precizând că acesta nu poate utiliza internetul sau telefonul mobil în perioada detenției.

La finalul postării, ea a arătat că fostul candidat are posibilitatea de a comunica telefonic cu aceasta, prin intermediul unui telefon fix, iar mesajele publicate online îi aparțin.

„Clarificare. Călin nu are acces la internet și la telefon mobil, dar are dreptul să comunice cu mine de pe un telefon fix. Mesajele îi aparțin, dar sunt publicate de mine”, a explicat Cristela Georgescu.

Prin urmare, potrivit precizărilor soției sale, declarațiile atribuite lui Călin Georgescu sunt transmise de acesta în timpul convorbirilor telefonice și publicate ulterior pe pagina sa de Facebook.

În paralel cu mesajele transmise de Călin Georgescu din arest, susținătorii fostului candidat continuă manifestațiile în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, solicitând eliberarea acestuia.

Protestele au început după arestarea preventivă a lui Georgescu, la 29 septembrie 2026, și au continuat în fiecare seară, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

La manifestații participă zeci de persoane, iar în anumite seri numărul acestora a ajuns la câteva sute. Participanții aduc steaguri tricolore și pancarte și scandează mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Miercuri, 4 noiembrie, a fost consemnată a 37-a noapte consecutivă de proteste. În ciuda temperaturilor scăzute, manifestanții au revenit în fața clădirii, scandând:

„Nu plecăm!”, „Căline, Căline, Iisus este cu tine!”, „Arestați hoții, nu patrioții!” și „Justiție, nu corupție!”.

O parte dintre participanți au rămas peste noapte în apropierea Arestului Central, inclusiv în corturi, afirmând că intenționează să continue manifestațiile. Protestatarii contestă măsura arestării preventive și își exprimă solidaritatea cu Georgescu.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta privește un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, rezultat dintr-o operațiune financiară care nu s-ar fi concretizat. Fostul candidat respinge acuzațiile, iar soția sa a susținut în repetate rânduri că acesta este nevinovat.

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, pentru perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv. Hotărârea este definitivă.

Avocații lui Călin Georgescu au formulat o nouă solicitare prin care cer înlocuirea arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă, respectiv arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Cererea urma să fie analizată joi, 5 noiembrie, de Tribunalul București. Instanța a amânat însă judecarea solicitării pentru luni, 9 noiembrie, ora 12:00, pentru a permite studierea dosarului și a motivării hotărârii anterioare.

Cristela Georgescu a explicat că dosarul conține 25 de volume și peste 10.000 de pagini și că documentele au ajuns la Tribunalul București miercuri după-amiază, deși cererea fusese depusă luni.

Soția fostului candidat a contestat măsura arestării preventive și a susținut că acesta trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție.

Până la pronunțarea unei noi hotărâri care să modifice măsura preventivă, Călin Georgescu rămâne în arest. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar măsura preventivă nu echivalează cu o condamnare penală.