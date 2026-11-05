Călin Georgescu cere din nou să fie eliberat din arest. Tribunalul București analizează o nouă solicitare, în timp ce AUR pregătește proteste în Capitală

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu încearcă din nou să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Acesta a fost adus joi dimineață în fața judecătorilor de la Tribunalul București, unde urmează să fie analizată cererea prin care solicită plasarea în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, fostul candidat a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea, însă hotărârile favorabile pronunțate de Tribunalul București au fost ulterior întoarse de magistrații Curții de Apel București.

Până în prezent, Tribunalul București a decis de trei ori eliberarea acestuia sub o formă sau alta. De fiecare dată, Curtea de Apel București a intervenit definitiv, stabilind că ancheta DIICOT trebuie să continue cu cei doi inculpați, Călin Georgescu și Ionel Rusen, în arest preventiv.

Prima situație a apărut atunci când DIICOT a solicitat arestarea preventivă a celor doi. Tribunalul București a respins propunerea procurorilor, însă Curtea de Apel București a admis-o ulterior și a emis mandate de arestare preventivă pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen.

A doua oară, fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Tribunalul București i-a admis cererea, însă decizia a fost ulterior respinsă de Curtea de Apel București.

A treia situație a fost înregistrată cu ocazia prelungirii arestului preventiv. Tribunalul București a respins propunerea DIICOT, dar Curtea de Apel București a schimbat hotărârea, stabilind recent ca Georgescu să rămână în arest preventiv pentru încă o lună.

În paralel cu demersurile judiciare ale lui Călin Georgescu, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat mobilizarea membrilor partidului în București pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Potrivit unui anunț publicat de George Simion pe Facebook, toți membrii AUR sunt chemați în Capitală în perioada 14-15 noiembrie. Manifestarea este programată să aibă loc în fața Arestului Central din București și are ca scop exprimarea opoziției față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

„Pe 14 -15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a scris el pe Facebook.

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