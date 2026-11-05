UMF „Carol Davila” din București, pe primul loc între universitățile din România în CWTS Leiden Ranking 2026. Ce poziții ocupă în clasamentul mondial

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) ocupă primul loc între universitățile din România în ediția din 2026 a clasamentului internațional CWTS Leiden Ranking. Instituția se remarcă atât prin evoluția în ierarhia globală, cât și prin rezultatele obținute în domeniul Biomedical and Health Sciences, unde își menține statutul de lider național.

În ediția din acest an, clasamentul reunește 1.618 universități din 78 de țări. UMF „Carol Davila” ocupă poziția 971 la nivel mondial în clasamentul global, înregistrând un progres de 80 de poziții față de ediția precedentă.

Rezultatele sunt în creștere și în domeniul Biomedical and Health Sciences, unde universitatea bucureșteană se situează pe poziția 386 la nivel internațional. Comparativ cu ediția anterioară, instituția a urcat 46 de poziții, confirmându-și astfel statutul de lider național în acest domeniu.

Rectorul UMF „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga, consideră că rezultatele din CWTS Leiden Ranking 2026 confirmă consolidarea performanței științifice a universității și recunoașterea contribuției acesteia la cercetarea biomedicală internațională.

Acesta a evidențiat că evoluția reflectă valoarea activității comunității academice, precum și preocuparea constantă pentru excelență în cercetare, vizibilitate internațională și dezvoltarea cunoașterii științifice. Rectorul a mulțumit cadrelor didactice, cercetătorilor și colaboratorilor care contribuie, prin profesionalism și implicare, la consolidarea prestigiului instituției. Totodată, a subliniat că performanța reprezintă atât un motiv de mândrie, cât și o responsabilitate pentru continuarea acestui parcurs.

„Rezultatele obținute în CWTS Leiden Ranking-2026 confirmă consolidarea performanței științifice a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București și recunoașterea contribuției sale în cercetarea biomedicală internațională. Această evoluție reflectă valoarea activității comunității noastre academice și preocuparea constantă pentru excelență în cercetare, vizibilitate internațională și dezvoltarea cunoașterii științifice. Doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și colaboratorilor care, prin profesionalism și implicare, contribuie la consolidarea prestigiului universității noastre. Este o performanță care ne onorează și, totodată, ne responsabilizează în continuarea acestui parcurs”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila” din București.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a fost inclusă pentru prima dată în CWTS Leiden Ranking în anul 2023. De atunci, instituția a înregistrat progrese succesive, consolidându-și poziția în ierarhia academică internațională și devenind una dintre instituțiile de referință pentru cercetarea universitară din România.

CWTS Leiden Ranking este unul dintre cele mai importante clasamente internaționale dedicate evaluării performanței științifice a universităților. Acesta utilizează indicatori bibliometrici prin care sunt analizate volumul, impactul și vizibilitatea internațională a publicațiilor științifice.

Prin intermediul acestor indicatori, clasamentul oferă o perspectivă asupra activității de cercetare desfășurate de instituțiile academice și asupra contribuției acestora la dezvoltarea cunoașterii științifice.

Pentru a putea fi incluse în clasament, universitățile trebuie să îndeplinească un criteriu minim de eligibilitate: publicarea a cel puțin 800 de articole științifice indexate în baza de date Web of Science în ultimii patru ani de evaluare, conform criteriilor metodologice aplicate.

Rezultatele obținute în ediția din 2026 a CWTS Leiden Ranking confirmă angajamentul comunității academice a UMF „Carol Davila” față de excelența în educație, cercetare și inovare.

Evoluția înregistrată reflectă eforturile constante ale universității de a-și consolida prestigiul în spațiul academic internațional și de a-și dezvolta activitatea științifică.

Prin această performanță, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își reafirmă rolul de instituție academică de referință în România și de actor important în cercetarea biomedicală internațională.