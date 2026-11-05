China blochează o tranzacție de 5,4 miliarde de dolari între SoftBank și ABB. Beijingul vrea să protejeze tehnologiile AI

China a blocat achiziția diviziei de robotică a grupului elvețian ABB de către compania japoneză SoftBank, într-o tranzacție evaluată la 5,4 miliarde de dolari. Decizia autorităților de la Beijing vine pe fondul competiției internaționale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale aplicate în lumea fizică. China încearcă astfel să protejeze tehnologiile și expertiza dezvoltate pe teritoriul său.

Autoritățile chineze au blocat tranzacția prin care grupul japonez SoftBank urma să preia divizia de robotică a companiei elvețiene ABB, pentru 5,4 miliarde de dolari.

ABB, cu sediul în Zürich, a anunțat joi că a fost informată de SoftBank despre decizia unei autorități chineze responsabile cu examinarea investițiilor străine. Compania japoneză a refuzat să comenteze situația.

Tranzacția fusese anunțată în octombrie 2025, iar cele două companii estimau inițial că aceasta va fi finalizată în cursul anului 2026.

China reprezintă cea mai mare piață pentru activitatea de robotică a ABB, motiv pentru care achiziția avea nevoie și de aprobarea autorităților de la Beijing.

La începutul acestui an, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China începuse deja examinarea tranzacției din perspectiva investițiilor străine, transmite Wall Street Journal.

Decizia reflectă preocupările Chinei privind transferul tehnologiilor avansate către companii străine, în special în domeniul inteligenței artificiale fizice, cunoscută drept physical AI.

Această tehnologie permite utilizarea inteligenței artificiale pentru îndeplinirea unor sarcini din lumea reală, precum manipularea mărfurilor în depozite, plierea hainelor sau conducerea automobilelor.

China este deja cea mai mare piață mondială pentru roboții industriali și investește în modernizarea fabricilor și automatizarea proceselor de producție.

În ultimii ani, Beijingul a început să supravegheze mai strict achizițiile internaționale care implică tehnologii strategice.

Măsurile vin și în contextul restricțiilor impuse de Statele Unite asupra exporturilor de cipuri avansate pentru inteligență artificială către China.

Autoritățile chineze au blocat anterior și achiziția companiei Manus, specializată în inteligență artificială și cu origini chineze, de către Meta Platforms, proprietarul Facebook.

Beijingul a introdus, de asemenea, restricții la export pentru anumite tehnologii avansate din domeniul biotehnologiei și al bateriilor.

Roboții industriali, brațele robotizate și vehiculele automatizate produse de ABB sunt utilizate pe scară largă de companiile chineze în cercetare și producție.

Aceste echipamente generează date și contribuie la acumularea de cunoștințe tehnice valoroase pentru dezvoltarea roboților controlați prin inteligență artificială.

În 2022, ABB a inaugurat la Shanghai o fabrică de robotică în valoare de 150 de milioane de dolari, realizată cu sprijinul autorităților locale.

Compania anunțase că unitatea va ajuta clienții chinezi să dezvolte mai multe produse fabricate local. La începutul anului 2025, divizia ABB Robotics avea câteva mii de angajați în China.

Blocarea tranzacției limitează posibilitatea ca expertiza acumulată de ABB pe piața chineză să ajungă sub controlul SoftBank, o companie din Japonia, țară cu care Beijingul are tensiuni diplomatice legate de Taiwan.

Achiziția ABB Robotics reprezenta o componentă importantă a strategiei fondatorului SoftBank, Masayoshi Son, de extindere a investițiilor în inteligență artificială.

Grupul japonez este unul dintre principalii acționari ai OpenAI, compania americană care dezvoltă ChatGPT.

La 1 octombrie, SoftBank deținea o participație de 13% în OpenAI, în urma unor investiții de aproximativ 64,6 miliarde de dolari.

În această săptămână, OpenAI a anunțat progrese în utilizarea modelelor sale de inteligență artificială pentru proiectarea unor produse fizice și și-a exprimat interesul pentru colaborări cu parteneri din industria prelucrătoare.

La rândul său, ABB Robotics lucrează la integrarea inteligenței artificiale în roboții industriali, astfel încât aceștia să se poată adapta la situații noi, fără să mai fie necesară programarea individuală a fiecărei mișcări.