Ajutoarele de stat pentru construcții ar putea deveni o povară pentru firme. Banii ar putea fi ceruți înapoi după șapte ani
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Schemele de ajutor de stat destinate investițiilor în construcții riscă să fie dificil de accesat și de susținut de către companii, avertizează Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC). Acesta critică obligația firmelor de a justifica finanțarea prin taxele și impozitele plătite într-o perioadă de șapte ani, în condițiile în care sectorul funcționează cu marje de profit reduse.
Cristian Erbașu critică regulile ajutoarelor de stat pentru firmele din construcții
Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, Cristian Erbașu, consideră că actualele condiții ale schemelor de ajutor de stat pentru investiții pot descuraja companiile din domeniu să solicite finanțare.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în care președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a ridicat problema utilizării reduse a acestor programe de către firmele de construcții.
Erbașu a explicat că una dintre principalele dificultăți este obligația beneficiarilor de a justifica valoarea investiției prin taxele și impozitele plătite pe parcursul a șapte ani.
„În momentul în care, într-un domeniu ca al construcțiilor, îi ceri să justifice prin taxe și impozite, pe șapte ani, ca să iasă schema, e ca un credit”, a explicat Erbașu.
Potrivit acestuia, mecanismul nu ține suficient cont de particularitățile sectorului construcțiilor, unde investițiile în echipamente și tehnologii pot presupune cheltuieli importante, iar marjele de profit sunt relativ mici.
În plus, modernizarea tehnologică poate reduce ulterior necesarul de personal, ceea ce influențează nivelul contribuțiilor fiscale generate de companie.
Firmele riscă să fie obligate să returneze finanțarea după șapte ani
Cristian Erbașu a avertizat că firmele care nu reușesc să atingă nivelul contribuțiilor fiscale necesar pentru justificarea ajutorului ar putea ajunge în situația de a restitui banii primiți.
„Nu îți iese schema, te poți trezi peste șapte ani că ai de dat bani înapoi”, a declarat reprezentantul FPSC.
Acesta consideră că o asemenea condiție poate transforma finanțarea într-un risc suplimentar pentru companii, în loc să reprezinte un sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea activității.
Erbașu a relatat și că a primit propuneri din partea unor firme de consultanță care susțineau că documentația ar putea fi pregătită astfel încât să îndeplinească formal condițiile programului.
„Unele firme de consultanță au venit la mine să îmi spună că «vedem noi cum facem actele ca să iasă»”, a afirmat acesta.
Ce se întâmplă cu ajutoarele de stat dacă firmele intră în insolvență
În cadrul discuției au fost abordate și situațiile în care companii beneficiare ale ajutoarelor de stat și-au închis ulterior fabricile sau capacitățile de producție pentru care primiseră finanțare.
Un alt participant a atras atenția asupra unor asemenea cazuri din industria prelucrătoare.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că firmele care primesc ajutoare de stat au obligația de a menține investițiile în funcțiune.
Cristian Erbașu a ridicat însă problema recuperării fondurilor în situațiile în care beneficiarii nu își mai pot continua activitatea.
Acesta a afirmat că a auzit despre firme care au intrat în insolvență după ce au beneficiat de finanțare publică și a pus sub semnul întrebării posibilitatea statului de a recupera sumele acordate în asemenea situații.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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